掃射20槍！台中茶行「門變蜂窩」 17歲嫌投案曝動機

台中市 / 綜合報導

台中太平區中山路三段的一間茶行，上午10點多被一名17歲未成年男子，持改造長槍，朝茶行大門瘋狂開了20多槍，把茶行的大門玻璃、二樓落地窗、打成蜂窩，附近居民也被連發的槍響嚇到，當時茶行沒營業，沒人受傷，男子開完槍後，帶著長槍搭多元化計程車，到警察局投案。警方初步調查，這名男子說是因為和茶行員工，酒後有糾紛，越想越不滿，才在光天化日下，開槍掃射。

台中太平區中山路三段這間茶行，一樓大門滿是彈孔，玻璃嚴重碎裂，二樓落地窗也多處彈孔，警方緊急拉起封鎖線，鑑識人員在裡面仔細蒐證，附近民眾說：「以為是放鞭炮，奇怪想說怎麼那麼沒禮貌，怎麼會那麼大聲都沒講，我以為他們在拜拜，結果看沒有，才發現很多彈孔，才知道是槍擊。」

廣告 廣告

光天化日上午10點多，這間茶行被人持槍掃射，開了20多槍，把附近居民嚇壞，還好當時茶行還沒開始營業，因此裡面沒有人，居民也親眼見到一名年輕男子，持長槍掃射，打完一個彈匣還換另外一個，掃射完就搭多元化計程車離開。

而嫌犯當時，就是從太平區搭車到位在南屯區的第四警分局投案，太平轄區警方也趕緊將人帶回，這名身穿帽T外套短褲的，竟然是一名17歲未成年男子。

台中太平警分局偵查隊長施明志說：「經側面了解，少年與茶行人員日前有酒後糾紛，心生不滿，遂持槍洩憤，造成現場玻璃彈孔20餘處。」17歲未成年嫌犯，疑似因為和茶行員工有糾紛，就拿著改造手槍，在大白天時把茶行大門打成蜂窩，而他的長槍哪來的是誰的，嫌犯說是已經過世的朋友的，但警方懷疑他有所隱瞞，會持續偵訊、釐清槍枝來源，並且先將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例，毀損罪移送少年法庭偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

台中翁記茶行屋頂冒火 老闆娘怒：疑隔壁套房丟菸蒂

招牌茶點飄香40年 台中老茶行「賣懷舊感」圖生存

招牌茶點飄香40年 台中老茶行「賣懷舊感」圖生存

