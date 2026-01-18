掃市場聽民意 柯呈枋：持續走進生活才能讓縣政真正到位

▲彰化縣長參選人柯呈枋今日前往彰化市三民市場及民生市場掃街拜訪，沿途與攤商、民眾熱情互動。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長參選人柯呈枋今（18）日前往彰化市三民市場及民生市場掃街拜訪，沿途與攤商、民眾熱情互動，現場人潮絡繹不絕，不時傳出「阿枋加油！」的打氣聲，氣氛相當熱絡，也展現柯呈枋在彰化市基層逐漸累積的支持能量。

▲柯呈枋說，唯有真正理解人民的需要，政策才能落實在生活中，讓城市一步一步穩健前進。（圖／記者林明佑翻攝）

柯呈枋表示，彰化市是彰化縣的首善之區，無論是古城風貌保存、都市更新，或整體生活機能的再升級，都攸關縣市未來發展方向。他指出，市場是最貼近民生、最能反映真實民意的地方，「走得越深，越能感受到鄉親對城市升級的期待。」

近期密集走訪各地市場，柯呈枋指出，所到之處民眾反應都十分直接且真誠。今天在三民與民生市場，不少攤商、婆婆媽媽及年輕家庭主動上前握手寒暄，甚至直言「彰化要繼續進步，就是要有能力、有經驗的人來接棒」，讓他深刻感受到基層對縣政穩定與延續發展的期待。

柯呈枋強調，這段時間透過一次次的基層交流，更加確認自己提出的理念與方向，正逐步獲得鄉親認同。他表示，未來會把每一份建議、每一個聲音，都當作縣政規劃的重要依據。

「縣長候選人不只是談理念，要有實際經驗，更要能走進市民的日常生活。」柯呈枋說，唯有真正理解人民的需要，政策才能落實在生活中，讓城市一步一步穩健前進。