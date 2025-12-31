掃市場迎跨年 林岱樺：基層需求放第一順位

林岱樺(右)跨年前夕前往高雄市小港區大苓市場，逐一向攤商、店家與採買民眾致意。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員林岱樺31日在跨年前夕，前往高雄市小港區大苓市場，與市場管理員宋春迎、攤主方嘉裕及攤販負責人宋國仲等市場管理團隊同行，逐一向攤商、店家與採買民眾致意，送上跨年祝福，也傾聽第一線的民生需求與市場經營心聲。現場更有熱情民眾送上菜頭與菜粽，寓意「好彩頭」與「包中」，為跨年增添溫暖喜氣。

林岱樺表示，大苓市場不只是買菜的地方，更是地方人情與生活節奏的核心。跨年前夕走進市場，是希望把公共討論拉回「最貼近生活的現場」：攤商在意的生意與人潮、民眾在意的價格與便利，都是政策必須優先回應的議題。

林岱樺也提到，小港不只是生活圈，更是高雄連結國際的重要門戶，包含「南部運籌」體系與小港機場，都是城市競爭力的關鍵。對於機場發展，林岱樺的策略是「原地升級、海空聯運」，以既有機場為基礎，逐步改善容量與服務品質，同時串聯港口與運籌配送，讓人流、物流都更順暢，帶動在地就業與產業升級。

宋春迎也指出，傳統市場承載在地生活記憶與社區互助網絡，能不能留住人潮、讓攤商有信心，關鍵在於公共環境、交通可達與整體街區活化能否到位，今天與林岱樺同行，是希望把地方聲音更直接地傳達給市府與社會大眾。

林岱樺強調，未來不論在議會監督或承擔更大的市政責任，都會持續以「貼近生活」為出發點，讓資源分配更公平、服務更到位；從市場出發，就是要把基層需求放在第一順位，讓政策不是紙上談兵，而是能讓攤商有生意、讓家庭採買更便利、讓地方更有活力。

