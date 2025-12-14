掃市場送菜瓜布 蘇巧慧：除舊布新迎接新氣象

（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天上午在多名黨籍議員陪同下，到三重的市場向大家拜早年，蘇巧慧表示，今年分享菜瓜布小物，讓大家除舊布新，一起迎接新氣象。

立委蘇巧慧今天上午在多名黨籍議員陪同下，陸續到重新市場與中央市場掃街拜早年，發放象徵除舊布新的菜瓜布，獲不少攤商及民眾歡迎。

蘇巧慧接受媒體聯訪時，媒體詢及12月中就開始掃市場，怎麼會選這個時間點開始啟動選舉陸戰？蘇巧慧表示，她擔任立委以來，每年過年前都會在選區的市場提早跟大家見面，準備一些小物和大家分享，只是今年把範圍擴大到全新北。

廣告 廣告

她表示，為和全市400萬市民一起準備迎接新的一年。準備小物是菜瓜布，就是在歲末年終，讓大家除舊布新，能夠一起迎接新的氣象。並強調，民進黨推出的議員都是最傾聽人民的聲音，會在每一個新北的角落，讓市民都能夠認同，從市長到議員，都選擇民進黨推出的人選。

被問到和藍白合可能潛在對手的意見，蘇巧慧表示，從參選以來，她一直都是照著自己的步調在前進，希望能夠讓更多的新北市民認識、認同，「我的面試官一直就是超過400萬的新北市民」。會持續按照自己的步調，走遍每一個角落，希望讓更多的市民認識、認同蘇巧慧溫暖、創新、會做事的團隊。

媒體詢及對財劃法跟年金停砍，府院似乎定調可能會是不副署、不執行的意見。蘇巧慧表示，「我們會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。」

她也談到舉辦水獺媽媽活動報名踴躍的情形，蘇巧慧表示，她水獺媽媽的廣播節目已經5年多了，錄製超過300集的故事。很感謝這麼多的爸爸媽媽帶著小朋友來參與，證明了她的團隊真的是有最新的觀念，最強的活動執行力。很希望大家能夠支持她們及包括所有的議員，一起讓新北市成為孩子們的快樂天地。（編輯：張銘坤）1141214