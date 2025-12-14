掃市場遇鄉親感性喊話 邱議瑩掛保證：會延續高雄的好

邱議瑩今日前往瑞興市場掃街拜票，遇鄉親感性喊話，她掛保證「會延續高雄的好」。 圖：邱議瑩辦公室提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩今（14）日上午前往瑞興市場掃街拜票，與攤商及鄉親親切互動。她在社群平台分享掃街過程中的溫馨片段，一名民眾緊握她的手感性表示，「高雄真的改變好多了」，對近年城市發展成果表達高度肯定。

邱議瑩轉述，該名民眾也提到，現任市長陳其邁的治理成果讓人相當有感，甚至連孫子的同學，週末都特地到高雄欣賞演唱會，顯示城市吸引力與活力明顯提升。對此，邱議瑩表示，感謝鄉親的鼓勵與支持，這樣的回饋讓她深受感動。

邱議瑩強調，未來若有機會承擔更大的責任，擔任高雄市長，將會延續高雄目前的良好發展方向，「一定會延續高雄現在的好」，讓城市持續進步。

她也指出，城市最真實的聲音往往藏在市場的日常互動中，鄉親的一句肯定，都是支持她持續前行的重要力量。未來她將繼續踏實走訪基層，傾聽民意、謙卑請益，為高雄拚出更好的未來。

