掃掉髒亂與困苦 乾淨迎接新的一年

雲林斗六單親媽媽楊女士，扶養三個孩子，長子入獄，另外兩個孩子還在念小學，經濟困頓，住家雜亂無力整理。新年第一天，鄰近的斗六慈濟醫院20位醫護同仁，跟著社區志工，一起來幫他們整理環境。大家通力合作，將家裡雜物清走，居家空間頓時寬敞明亮，祝福楊女士一家人，全新的開始，重新出發。

原本就不大的環境，因為雜物的堆積，更是寸步難行，媽媽和小四、小五的兩個孩子，就擠在這一個房間。慈濟照顧戶 楊女士：「她(女兒)睡那裡，我跟弟弟(兒子)睡這裡 。」

租來的房子，牆壁都是嚴重的壁癌，楊女士的大兒子入獄服刑中，她在餐廳打工，扶養另外兩個孩子，志工半年前關懷，實在捨不得孩子在這樣的環境生活，決定幫忙打掃。慈濟志工 呂月英：「因為這個環境，壁癌很多 空氣很髒，我怕他們的身體健康， 我是希望孩子有一個安全，健康清潔的環境 來長大成長。」

2026年新春第一天，志工和斗六慈濟院醫護同仁，總共四十多位，一起來幫忙打掃。院長簡瑞騰帶頭清掃，廁所也刷得乾乾淨淨。斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「同仁來這邊發心，看到這些師兄師姊這個用心，看到照顧戶這樣困苦的環境，回到醫院從事醫療工作時，會更親切會更有溫度。」

不到兩個小時，打掃完畢，空間頓時變得明亮寬敞，志工位他們貼上春聯，祝福他們新的一年，平安順心。慈濟志工 陳素蘭：「將來日子 會越來越好 OK，(謝謝 感恩)。」

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「打個電話(跟志工)說，我們都保持得很乾淨，你們來檢查看看 好不好 好 。」

期待這是一個新的起點，一家人能從新開始，活出自己想要的幸福生活。

