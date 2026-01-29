掃描發票對獎出包！「日期、號碼」全錯了 APP小編現身解答

生活中心／朱祖儀報導

單數月25號是發票開獎的日子，不少人都期待能有小確幸，現在也有不少APP可以掃描對獎，變得方便許多。但一名網友發現，利用掃描對獎發票時，上面的號碼和日期一直顯示錯誤，提醒大家要多留意。文章曝光掀起討論，發票APP的小編也在留言處解答。

一名網友在Threads發文表示，之前使用雲端發票APP對獎，都直接打開掃描模式，方便又快速，也不會特別注意號碼，只要螢幕顯示「未中獎」就會直接跳過。但近日他對獎時看了一眼號碼，竟發現出包了。

從畫面中看到，原PO在掃描114年11-12月的發票，APP卻突然當機，螢幕掃成113年3-4月的發票，就連號碼也是錯誤的，他忍不住開玩笑說，「會不會之前一直報千萬獎金無人領就是我？」

不少人表示，「他連期別都錯欸」、「其實app有超級快速得閃一下正確的月份和號碼耶」、「我都自己親眼對過，再交給手機掃過」、「我都用後三碼比較快」、「以防萬一我都會手動再對一次紙本發票。」

該款APP小編則在留言指出，雲端發票都是依照財政部規定的發票二維條碼規格來判斷，該張發票的QR內容解析後，顯示的發票號碼／期別與紙本明顯不一致，所以才會被判斷為異常，「是否為有效發票，一定要以二維條碼內的加密資訊為準，所以這張發票是有問題的」，建議可直接向店家確認或回報財政部協助處理。

