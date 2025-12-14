掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看

財經中心／師瑞德報導

World App登台，掃描虹膜即可獲得匿名World ID，銀色球形裝置Orb數秒內完成掃描，不儲存原始影像，TFH與Visa合作推World Card，WLD未來可全球消費。（圖／World ID提供）

把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。

面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？而且這款App未來的野心根本不是做錢包，而是要打造一個「沒有詐騙集團」的LINE？究竟是黑科技還是話術，讓我們繼續看下去。

Worldcoin（世界幣）以「掃描虹膜領取空投」的模式在全球掀起熱議，但也引發民眾對於生物辨識資料安全的擔憂。針對台灣社會對資安的高標準要求，Tools For Humanity（TFH）台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew Xu）在受訪時，詳細拆解了World ID背後的技術原理，並強調「去中心化」與「零知識證明」是保護隱私的核心，同時也首度揭露World App將轉型為「Super App」的產品藍圖。

破解隱私迷思：機器即時刪圖、數據切碎分存

「我們驗證的是『你是獨一無二的真人』，而不是驗證『你是誰』。」徐鈞洋解釋，許多民眾誤以為公司會蒐集虹膜照片建立資料庫，這其實是誤解。他說明，當用戶面對Orb儀器進行驗證時，系統會拍攝虹膜與臉部影像，並即時運算轉化為一組專屬的加密編碼（Iris Code）。

一旦編碼生成，原始的生物特徵照片會立即從機器端永久刪除，不會回傳至任何伺服器。更關鍵的技術在於「數據碎片化（Sharding）」，這組加密編碼會被拆解成3至4個碎片，分散儲存在不同的第三方機構節點中。徐鈞洋強調，這意味著沒有任何單一機構（包含TFH自己）擁有完整的數據，駭客也無法透過竊取單一節點來還原出原始的虹膜資訊，從物理與邏輯上雙重杜絕了個資外洩的風險。

產品藍圖曝光：不僅是錢包，更是防詐通訊軟體

除了底層技術，World App的應用場景也將迎來重大升級。徐鈞洋透露，World App的定位將不再侷限於加密貨幣錢包，而是要成為連結Web2與Web3的超級應用程式（Super App）。

即將推出的重磅功能包括類似Line或Messenger的「即時通訊功能」。與傳統通訊軟體不同的是，World App上的對話雙方皆需通過真人驗證。這意味著，用戶在上面聊天時，可以100%確定對方是「真人」，而非AI詐騙機器人或釣魚帳號，這在深偽詐騙猖獗的當下極具應用價值。此外，App也將整合更多Mini Apps（小程式），涵蓋遊戲、生活服務與金融應用，提升用戶黏著度。

暫無收費計畫 亦不申請交易所牌照

針對商業模式，徐鈞洋坦言TFH目前處於「燒錢推廣」階段，短期內沒有向用戶或商家收費的計畫。「現在談獲利（Monetization）還太早，可能需要等到5年、甚至10年後，生態系成熟了，才可能透過交易手續費獲利。」

此外，面對台灣金管會對虛擬資產平台（VASP）的監管要求，徐鈞洋明確表示，TFH不會申請交易所牌照。World App的角色是「身分證」與「非託管錢包」，雖然內建了連接外部交易所（如Binance、OKX）的接口方便用戶轉移資產，但TFH本身不涉及法幣出入金業務，嚴格遵守各國金融法規。

徐鈞洋最後補充，相較於香港因監管因素暫停營運，以及中國市場尚未開放，台灣與新加坡是TFH在亞洲最重要的雙引擎。未來將持續透過教育展覽（如Meet Taipei）、實體據點推廣，消除大眾對新技術的陌生感，建立一個更安全、透明的全球數位身分網絡。

掃虹膜怕個資外洩？TFH總經理徐鈞洋親上火線闢謠！強調機器「拍完即刪」，數據採用切碎分散儲存，連官方都無法還原。更驚曝World App將轉型「Super App」，推出保證真人的通訊功能，誓言成為AI深偽詐騙的終結者，讓民眾安心聊天。（圖／記者師瑞德攝影）

面對AI假帳號與深偽技術威脅，近七成五台灣民眾坦言無法分辨網路上的真實身份，96%認為驗證真人是網路安全關鍵。Tools for Humanity推World ID解方，協助企業提升信任、過濾機器人，同時兼顧用戶隱私。（圖／World提供）

