掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看
財經中心／師瑞德報導
把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。
面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？而且這款App未來的野心根本不是做錢包，而是要打造一個「沒有詐騙集團」的LINE？究竟是黑科技還是話術，讓我們繼續看下去。
Worldcoin（世界幣）以「掃描虹膜領取空投」的模式在全球掀起熱議，但也引發民眾對於生物辨識資料安全的擔憂。針對台灣社會對資安的高標準要求，Tools For Humanity（TFH）台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew Xu）在受訪時，詳細拆解了World ID背後的技術原理，並強調「去中心化」與「零知識證明」是保護隱私的核心，同時也首度揭露World App將轉型為「Super App」的產品藍圖。
破解隱私迷思：機器即時刪圖、數據切碎分存
「我們驗證的是『你是獨一無二的真人』，而不是驗證『你是誰』。」徐鈞洋解釋，許多民眾誤以為公司會蒐集虹膜照片建立資料庫，這其實是誤解。他說明，當用戶面對Orb儀器進行驗證時，系統會拍攝虹膜與臉部影像，並即時運算轉化為一組專屬的加密編碼（Iris Code）。
一旦編碼生成，原始的生物特徵照片會立即從機器端永久刪除，不會回傳至任何伺服器。更關鍵的技術在於「數據碎片化（Sharding）」，這組加密編碼會被拆解成3至4個碎片，分散儲存在不同的第三方機構節點中。徐鈞洋強調，這意味著沒有任何單一機構（包含TFH自己）擁有完整的數據，駭客也無法透過竊取單一節點來還原出原始的虹膜資訊，從物理與邏輯上雙重杜絕了個資外洩的風險。
產品藍圖曝光：不僅是錢包，更是防詐通訊軟體
除了底層技術，World App的應用場景也將迎來重大升級。徐鈞洋透露，World App的定位將不再侷限於加密貨幣錢包，而是要成為連結Web2與Web3的超級應用程式（Super App）。
即將推出的重磅功能包括類似Line或Messenger的「即時通訊功能」。與傳統通訊軟體不同的是，World App上的對話雙方皆需通過真人驗證。這意味著，用戶在上面聊天時，可以100%確定對方是「真人」，而非AI詐騙機器人或釣魚帳號，這在深偽詐騙猖獗的當下極具應用價值。此外，App也將整合更多Mini Apps（小程式），涵蓋遊戲、生活服務與金融應用，提升用戶黏著度。
暫無收費計畫 亦不申請交易所牌照
針對商業模式，徐鈞洋坦言TFH目前處於「燒錢推廣」階段，短期內沒有向用戶或商家收費的計畫。「現在談獲利（Monetization）還太早，可能需要等到5年、甚至10年後，生態系成熟了，才可能透過交易手續費獲利。」
此外，面對台灣金管會對虛擬資產平台（VASP）的監管要求，徐鈞洋明確表示，TFH不會申請交易所牌照。World App的角色是「身分證」與「非託管錢包」，雖然內建了連接外部交易所（如Binance、OKX）的接口方便用戶轉移資產，但TFH本身不涉及法幣出入金業務，嚴格遵守各國金融法規。
徐鈞洋最後補充，相較於香港因監管因素暫停營運，以及中國市場尚未開放，台灣與新加坡是TFH在亞洲最重要的雙引擎。未來將持續透過教育展覽（如Meet Taipei）、實體據點推廣，消除大眾對新技術的陌生感，建立一個更安全、透明的全球數位身分網絡。
更多三立新聞網報導
台灣NO.1！銀色圓球密度全球奪冠 Sam Altman聯手政府抓黃牛、防AI詐騙
2026年什麼最夯？機能布料成「隱形冠軍」 竣邦-KY手握多張王牌
新聞幕後／牙籤撐大象？國安基金擴增1兆？ 「5」大亂鬥一次看
獨家／鴻海最美輪值CEO！郭台銘都稱讚 楊秋瑾扛起高雄總部開發
其他人也在看
LINE通話沒聲音？「元兇」竟是防詐App：籲用戶快做「這件事」秒修復
近來不少網友在社群平台反映使用LINE通話，接聽一半會出現沒聲音的情況，而災情主要集中在iPhone用戶。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是自家App的自動網站檢查出現問題導致，目前已完成修復，用戶只要更新、重新開啟自動網站檢查功能，就能恢復正常。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
想不起前天晚餐內容？醫師示警：恐患上「手機失智症」
日本失智症權威醫師奧村步指出，過度使用智慧型手機導致的「手機失智症」若長期未改善，將造成溝通能力下降、睡眠問題加劇，也會讓人缺乏活力。他列出10項症狀供民眾自我檢測，若同時出現多項症狀就得提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
連YouTube執行長都不准小孩看太多Youtube 「這些名人」採取類似做法
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
LINE通話沒聲音！官方祭出「秒修復」大法
生活中心／李筱舲報導近期傳出有部分iPhone用戶在使用LINE通話時，會突然出現沒有聲音的狀況。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」日前已證實，問題源於自家App的「自動網站檢查」功能發生異常所致，目前已完成修復。官方指出，用戶只要將App更新至最新版本，重新開啟自動網站檢查功能並完成設定，即可恢復正常使用。民視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
AirPods Pro 3、Pro 2同步更新 新韌體悄悄上線
【記者趙筱文／台北報導】蘋果再度替AirPods用戶送上更新。隨著iOS 26.2即將登場，Apple已悄悄釋出全新的AirPods韌體更新，這次同時涵蓋AirPods Pro 3與AirPods Pro 2，而且2款機型分別採用不同版本號，顯示更新內容可能各有側重。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Google翻譯導入Gemini 變得更懂「梗」！強化俚語與成語翻譯、耳機即時口譯能保留語氣
Google稍早宣布針對旗下搜尋與Google翻譯App推出基於Gemini AI模型的重大更新，讓翻譯結果可以更具「人味」，不僅能精準解讀帶有弦外之音的俚語 (Slang) 與成語，還針對耳機使用者推出了能保留說話者語氣的即時翻譯功能。Mashdigi ・ 22 小時前 ・ 發起對話
手機鏡頭殺手！演唱會.音樂節雷射光傳災 專家：永久損害
台北市 / 綜合報導 週末假期很熱鬧，舞王羅志祥昨(13)日開始、連兩天在台北小巨蛋開唱，他特別提醒粉絲雷射很多，請注意手機不要被掃到。而在台東，有民眾參加國際原住民音樂節，手機鏡頭就真的被雷射光掃壞了，出現紫色斑點、線條，主辦單位也回應有在現場提醒觀眾。而手機維修業者表示，雷射光造成的損害是永久性的，如果想要避免，建議避免光線直射、調整拍照角度。藝人羅志祥說：「因為你我才明白。」舞王羅志祥昨日晚間在舞台上勁歌熱舞，台上燈光密密麻麻的雷射光，效果十足，而他還特別發文提醒歌迷，注意手機鏡頭不要被掃到，就怕發生雷射光災情，但在台東...藝人張震嶽說：「夏天就要來。」台東國際原住民音樂節，有張震嶽等大咖藝人到場演唱，現場氣氛嗨翻天，但有民眾手機鏡頭當場被照壞，PO文留下慘字。透過畫面來看，有人手機螢幕上，出現像這樣明顯紫色斑點，也有人直接出現一條線。行政院原民會經濟發展處處長王瑞盈說：「現場的螢幕，其實都有放這些警示的訊息，提醒民眾控台那邊的雷射光，其實它會影響到手機。」維修業者提醒，只要出現異色斑點或線條，都代表鏡頭內的感光元件已經毀損，而傷害是永久的。手機維修業者王店長說：「所以它(雷射光)只要打到手機鏡頭上面，它的感光料就是會直接燒掉的，那它沒辦法去針對感光做維修，只能夠把整個鏡頭模組整個換掉，三眼鏡頭去原廠維修，它費用落在大概8000元左右。」民眾說：「8000元也是不小的費用。」至於有民眾好奇，該如何避免災情呢，手機維修業者白店長說：「因為現在市面上比較少有，可以避免強光雷射的相關配件，發現它(現場)是很多雷射光啊，燈光在照射，我們就還是建議，當下就是不要再拿手機出來拍攝。」也有專家建議，避開光線直射調整拍照角度，或使用外接濾鏡，也建議就算沒有拍攝，但表演時有雷射光，可以遮蓋鏡頭或收起手機。雷射效果像音浪太強，鏡頭就可能像被撞到地上，荷包也很痛，為了以防萬一，專家建議依循主辦單位指引，別因想記錄毀損鏡頭。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
連續大型個資外洩事件頻傳 韓媒曝「平台過度集中」是南韓危機關鍵
「自從酷澎出事後，我一天至少檢查好幾次，」不少南韓民眾私下坦言，近來大型個資外洩事件頻傳，讓安全檢查變成一種生活習慣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
矽谷人形機器人峰會帶來火花 通用型應用仍有段距離
（中央社加州山景市12日綜合外電報導）在美國加州矽谷舉行的年度人形機器人高峰會創辦人艾勞威表示，人形機器人終將成為常態，只是遲早問題；但在會場中，人們仍高度懷疑神似人類的機器人能在短期內普及。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
痞客邦改版出包！「照片文章全不見」引爆民怨 官方回應了
台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日進行系統改版後，陸續傳出災情，不少使用者反映文章、照片消失，後台功能異常，甚至無法插入圖片，引發大量使用者不滿，官方昨（13日）在臉書發表回應。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發起對話
HUAWEI Mate X7 及 FreeClip 2 海外發佈，摺疊機皇與耳夾耳機完美配搭
文章來源：Qooah.com HUAWEI 於杜拜舉行全球發佈會，在海外市場一次性推出 HUAWEI Mate X7、HUAWEI FreeClip 2、HUAWEI MatePad 11.5 S 等新品。 HUAWEI Mate X7 國際版 HUAWEI Mate X7 國際版僅有 16GB+512GB 配置，售價2099歐元。 HUAWEI Mate X7是新一代摺疊機皇，採用6.49吋外屏+8吋內屏，均支援1-120Hz自適應刷新率和1440Hz高頻PWM調光。系統採用EMUI 15.0。 拍攝方面，HUAWEI Mate X7 採用 5000萬像素 RYYB 十檔物理可變光圈主鏡 + 4000萬像素 RYYB 超廣角鏡頭 + 5000萬像素 RYYB 長焦微距鏡頭+第二代紅楓原色鏡頭的豪華配置。 續航方面，HUAWEI Mate X7 內置 5600mAh 電池，支援 66W 有線快充和 50W 無線快充。 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI FreeClip 2 的海外售價為199歐元。 HUAWEI FreeClip 2 充電盒為方形設計，耳機本體交錯擺放減Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電信精采5G抽Hami Point 申請漫遊抽機票
(記者謝政儒綜合報導)迎接聖誕跨年購物、旅遊旺季，中華電信「2025歲末大回饋」推行動、漫遊優惠再加碼！申辦精采5G月繳999元以上，搭配主打100倍超高倍變焦SAMSUNG Galaxy S25 u...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 414
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 2 小時前 ・ 5
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 265
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 257