掃毒只是藉口？ 川普：委內瑞拉「上繳」3千萬至5千萬桶石油給美國

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯同意，將上繳3000萬到5000萬桶原油給美國，讓美國「全權處理」。

美國總統川普宣布，隨著美國捉捕委內瑞拉總統馬杜洛，委內瑞拉將「上繳」3000萬至5000萬桶受制裁的石油給美國。有分析指出，這不但象徵川普這次的行動，是美國的一大勝利，更可能徹底重組全球能源版圖。（葉柏毅報導）

據瞭解，在美國捉捕馬杜洛之後，委內瑞拉臨時政府就開始與華盛頓展開秘密談判，計畫將原定銷往中國大陸的原油，轉送到美國。而這項消息也經川普本人證實。川普強調，這批石油將以市場價格出售，且資金動向將由他本人，以美國總統身分全權控制。川普承諾，這筆錢將會妥善運用，以確保委內瑞拉與美國兩國的人民都能從中受益。

儘管委內瑞拉許多內閣官員，指控美軍捉捕馬杜洛的行為是「綁架」，並且企圖竊取委內瑞拉國家資產，但是在美國的強大軍事與經濟壓力下，臨時政府顯然已選擇妥協。

值得注意的是，委內瑞拉過去十年來，一直是中國大陸原油的主要供應國。然而，隨著委內瑞拉臨時總統羅德里格斯考慮，要將原本運往中國的原油，重新分配給美國，業界分析指出，這等於是讓川普繳出了一張漂亮的「大勝」成績單。