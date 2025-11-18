掃毒是假、搶油是真？美媒曝川普暗圖「這算盤」 馬杜洛：國家主權不轉讓

為因應美國航空母艦「傑拉爾德·R·福特號」（CVN-78）所率領的美國航空母艦打擊群在委內瑞拉海岸附近部署，加拉加斯已啟動大規模防空和岸防演習。 圖：翻攝自Ｘ／@visionergeo

[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉的緊張關係本週再度急速升溫，據《紐約時報》披露，川普政府正以前所未有的速度向加勒比海增兵，打著「掃毒」的旗號，實則對馬杜洛政權施加巨大軍事壓力。

據報導，美軍最大航母「福特號」即將進駐委內瑞拉近海，五角大廈更同步調派 B-52、B-1 轟炸機與特戰部隊，使當地美軍部署達到三十多年來的最高峰。

美國海軍最大戰艦「福特號（CVN-78）」航空母艦，11日抵達加勒比海域。 圖：翻攝US NAVY

報導指出，川普連日在白宮召開多場軍事會議，評估從特種行動、打擊委內瑞拉境內設施，到直接介入的各種方案。他在空軍一號上接受採訪時聲稱「幾乎已作出決定」，但拒絕透露細節，只反覆強調行動與「阻止毒品」有關。

然而，這套說法在國際上頗受質疑。加勒比海近月被美方攻擊的多艘委內瑞拉籍快艇，至今未被證實與毒品走私相關，而墨西哥才是芬太尼主要來源，卻不在美軍打擊目標範圍內。

美國福特號航空母艦已抵達加勒比海。 圖：翻攝自 X《极光》

值得注意的是，「福特號」原本部署在東地中海，負責支撐美軍在中東的嚇阻力量，如今卻被緊急調往加勒比海，引發外界擔心美國可能正在準備更具侵略性的行動。美國防長海格塞斯將此次行動命名為「南方之矛」，宣稱目標是「清除半球內的毒品恐怖分子」，語氣強烈而高調；但國務院、國安會與國會領袖所給出的理由卻前後矛盾，讓整體戰略顯得混亂不清。

美軍近來已對委內瑞拉船隻發動二十次襲擊，造成至少 80 人死亡。然而據《鳳凰網》文章分析指出，美方至今其實未能證明船隻與毒品相關，此舉未來恐涉及國家級非法致命武力，甚至連美國盟友也開始反對這些行動，擔心共享情資被用於違反國際法的攻擊。

據消息，美國總統川普會議討論重點並非在「掃毒」，焦點似乎聚焦在委內瑞拉境內的「全球最大石油儲備」。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

據文章消息透露，川普私下談論的重點並非毒品，而是委內瑞拉高達三千億桶的全球最大石油儲備。馬杜洛曾一度向美方提出讓美國取得大部分開採權的構想，以換取緩解制裁，但川普叫停了談判，如今大規模軍事部署被視為另一種施壓手段，帶有明顯「砲艦外交」色彩。這手法讓人聯想到二十世紀初委內瑞拉遭歐洲列強封鎖、美國介入巴拿馬脫離哥倫比亞的歷史情節。

在外部壓力急遽升高之際，馬杜洛昨（17）日再透過社群媒體強調，「國家主權不可轉讓」，政府正在推動涵蓋政治、經濟、文化、安全與軍事的「全方位治理模式」，並呼籲人民團結一致。他痛批「帝國主義」企圖透過製造恐懼破壞國家秩序，聲稱委內瑞拉在軍隊、人民與警方的努力下將持續維持穩定。

儘管川普日前曾公開威脅可能「對委內瑞拉發動地面攻擊」，但 16 日晚間又突然釋出可能與馬杜洛對話的訊號，表示「看看情況怎麼發展」。

