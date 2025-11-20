一掃泡沫疑慮！ 輝達營收、獲利超預期 臺、日、韓股慶祝行情

輝達的影響力，究竟有多大？輝達在凌晨公布最新財報，第三季營收570.1億美元，超出市場預期；輝達執行長黃仁勳還在財報中透露，Blackwell業績爆表，雲端GPU都賣光光。輝達財報亮麗，打破AI泡沫化疑慮，激勵亞洲各國股市，臺股、日經指數和南韓KOPSI，都在科技股領軍下開出紅盤。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克，一同出席美沙投資論壇，美國總統川普上前寒暄。（圖／達志影像美聯社）

機器人正在快速發展成為人類的好幫手，這項科技將不再是遙不可及的夢想。輝達與Lightwheel合作打造專屬訓練模型，使機器人能輕鬆適應各種工作場景，從廚房到醫療、化學實驗室及農業領域。輝達近期財報亮眼，第三季營收達570.1億美元，業務中心銷售額512億美元，年增66%，超出市場預期，緩解了市場對科技股泡沫化的憂慮。此外，輝達執行長黃仁勳積極擴展AI版圖，包括與AWS合作以及在中東國家建造超級電腦。

Lightwheel執行長Steve Xie表示，許多客戶希望部署廚房機器人，因此他們提供種類繁多、物理精確的廚房場景。輝達與Lightwheel合作打造專屬訓練模型，讓機器人能輕鬆適應各式各樣的工作場景。Steve Xie進一步解釋，這些機器人在醫療產業能協助外科醫師提高手術品質，在化學領域可自動化化學實驗室，在農業上也能實現草莓的自動化採收。

對於AI發展，市場曾一度擔心有泡沫化隱憂，但輝達的財報直接打破了這些憂慮。輝達第三季營收達570.1億美元，業務中心銷售額512億美元，都超出市場預期，年增更達66%。CNN主播Jim Sciutto指出，輝達預測本季銷售額將更高，輝達執行長黃仁勳表示其最先進晶片的銷售額遠超預期。

這份超出預期的財報也刺激輝達盤後股價持續上漲。受輝達財報激勵，台股開盤跟著上演慶祝行情，日股和韓股開盤同樣上漲，緩解了市場對科技股估值過高的隱憂。

黃仁勳的AI版圖還將擴展到中東國家。他提到Humain團隊與AWS的合作的合作，起步是100兆瓦，目標是上看1吉瓦。此外，黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克一同現身美沙投資論壇，未來將在沙國打造可支援量子錯誤更正的超級電腦。黃仁勳強調，他們在沙國合作建造超級電腦，用來模擬量子電腦，並使用他們的系統作為控制器與錯誤修正。

同一天，美國商務部也宣布批准沙國和阿聯兩間公司可以購買輝達最先進的Blackwell晶片，但不可購買超過3.5萬顆。中東國家有望藉此在AI賽局中迎頭趕上。

