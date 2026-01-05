掃盪太子集團在台洗錢第6波 拘提北市知名雪茄館負責人兄弟檔到案

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，追查發現位於台北市信義區知名雪茄酒吧負責人陳姓兄弟檔，疑似擔任太子集團在台據點的「水房」，協助集團將海外贓款匯入台灣變現，北檢4日指揮刑事局、台北市信義分局等單位兵分5路發動搜索，並拘提陳韋翔兄弟到案說明。5日移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等，持續擴大偵辦。

包括太子集團在台操盤人，天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯等核心幹部，全案目前已有8人羈押中。檢警追查，陳韋翔兄弟檔於台北市信義區成立「Cigar Vie」天上天下唯我獨尊有限公司，卻涉嫌利用公司名義，成為太子集團在台洗錢「水房」。

全案自2024年11月4日起，檢警調共發動6波搜索、拘提行動，被羈押的除了王昱棠、辜淑雯外，還有天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩、尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊、涉嫌以遊艇走私的玄古公司負責人王俊國。

檢警調追查，太子集團在台不僅涉嫌以人頭公司、和平大苑豪宅、昂貴名牌豪車、線上博弈等方式進行洗錢，且疑似透過香港博高公司購入遊艇，用於走私資金。不僅如此，集團也與在地勢力合作，部分洗錢金流出現在知名餐飲集團，像是麻辣火鍋店「滿堂紅」，負責人蔡閔如仍收押禁見中。國安局前軍官石濱芳則在帛琉開設水上遊樂中心，涉提供場所讓太子集團得在帛琉成立水房，日前被拘提到案，訊後120萬元交保。

