掃碼點餐要留個資 男子拒填鬧烏龍！怒轟「難怪台灣詐騙電話接不完」

一名男子與兒子至餐廳用餐時，因店家的QR Code點餐系統強制要求填寫姓名與電話，他拒絕提供真實資料，結果在結帳時因資訊不符導致店員結錯帳，讓他氣憤表示個資就這樣被收集，難怪台灣詐騙電話接不完。

該名男子在Threads發文指出，店家使用QR Code點餐卻要求輸入姓名與電話，讓他直呼不會輕易給出個資，要不是兒子想吃，他會直接離開。點完餐後需下樓到櫃台結帳，店員詢問他的姓氏時，他拒絕回答並表示自己坐在二樓二號桌，店員再次詢問後，他只好回答姓陳，但他在QR Code點餐時填的姓氏並非陳。

由於剛好其他客人也姓陳，店員因此結錯了帳。該名男子拿著錯誤的單號上樓時並未發現異狀，直到兒子發現單上的品項與他們點的餐完全不符，才驚覺出問題。

貼文曝光後，許多網友也反映類似經驗，表示「超討厭強制加LINE的，個資真的好難保護。」也有網友曾經留下電話後，在晚上10點時收到店家來電「吃一間餐廳線上點餐也是要留資料，我不疑有他的留了，結果用餐體驗非常差，差到我去google評論貼照片留言給負評，結果晚上十點多我手機響了，是該店家來電。」

一名自稱餐飲從業員的網友在留言中表示，站在消費者立場確實會擔心個資外洩，但她曾在上班的店內撿到無數客人的遺失物品，包括錢包、墨鏡、帽子、外套、雨傘、水壺以及小朋友的包包。該名網友建議只需留下電話，名字部分填單一個字即可，以方便物品歸還原主。

