掃碼點餐變個資破口？他怒轟「難怪台灣詐騙電話接不完」 釣出店員揭餐廳內幕

手機掃碼點餐日益普及，但是否成為蒐集個資的破口，引發網友熱議。一名男子近日在Threads發文，抱怨與兒子外出用餐時，店家點餐系統強制要求輸入姓名與電話號碼，讓他感到相當不滿，後續更因填寫資料問題導致結帳出錯，意外拿到其他顧客的收據，直呼是「難怪台灣的詐騙電話接不完。」

手機掃碼點餐日益普及，但是否成為蒐集個資的破口，引發網友熱議。（示意圖／pixel）

原PO在貼文中直言：「什麼糟糕的體驗，點個餐一定要輸入姓名電話！！！當然不會那麼輕易給你，要不是小孩想吃，我會直接離開。」他表示，雖然不願交出個資，但因孩子想用餐，仍勉強完成點餐。不料，後續原PO點完餐需下樓結帳，店員詢問姓氏時，他先回覆座位位置，之後再次被追問才回答「姓陳」，但因他在點餐時並未留下姓氏，現場又剛好有另一筆「陳姓」訂單，導致店員直接結錯帳，「我就拿到那張寫了對方姓名跟電話的收據上樓」看到別人的個資外洩，原PO氣憤表示：「難怪台灣的詐騙電話接不完。」

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人對掃碼點餐蒐集個資感到反感。有網友表示：「為什麼點個餐要賣個資？還有強制要加入會員才能點餐的。」也有人乾脆分享「破解法」：「姓名大家應該都會，Email寫a@abc.com，電話就0900123456，檢核程式就會過了。」有網友分享自身經驗，曾因留下資料，事後在Google留負評，竟於深夜接到店家來電，「他調閱我的手機然後打給我，而且還在晚上十點多？就算是要來道歉的也太沒禮貌了吧！」原PO則回應：「扯！感覺會很不舒服。」

不過，也有人認為原PO做法有些問題，「你自己點餐名稱填A，結帳卻是報B，那就是你的問題，不是店員問題。」另有網友認為「欸不是，訂位餐廳不是都要電話跟姓氏嗎？第一次出門用餐？」、「我覺得留姓名電話好處是萬一有東西沒帶走，店家也可以利用這個資訊聯絡，又不是填身分證，洗哩緊張什麼」。這篇文章也釣出餐飲從業人員出面緩頰。有外帶店業者表示：「請客人留電話，主要是客人如果時間到沒來取餐，方便聯絡提醒，完全沒想到賣個資。」

