掃蕩太子集團在台公司 檢警調第7波帶回盧冠安等11人

〔記者王定傳／台北報導〕涉及大規模跨國詐騙與洗錢活動的太子集團創辦人兼董事長陳志，已在柬埔寨落網，並被遣送回中國；檢警調則持續掃蕩太子集團在台協力者，今兵分12路發動第7波搜索行動，拘提及約談與太子集團合作幫忙設立海外紙上公司的匯致國際商務公司負責人盧冠安，及太子集團在台核心幹部王昱棠的左右手賴榮駿及助理詹雯卉等11人。

專案小組掌握，太子集團把境外黑錢洗進台灣，主要有兩種方式，第一是「地下匯兌」，第二則是透過境外公司以假交易方式，利用「OBU(國際金融業務分行)帳戶把錢匯進台灣；其中，OBU帳戶部分，原本是由新加坡藉男子張剛耀負責，但他後來疑似「黑吃黑」被控捲走集團資產9億元，王昱棠遂透過過往銀行背景、人脈，找上匯致公司負責人盧男合作。

專案小組調查，太子集團透過匯致國際等公司，在馬紹爾群島等海外國家、地區開設數百家紙上公司，利用這些紙上公司在台OBU(國際金融業務分行)帳戶，以借貸、提供管銷服務、提供博奕軟體設計服務等名目，將境外資金轉入太子集團在台公司天旭、尼爾及台灣太子等，用以購置豪宅、名車、發展線上博奕等用途。

專案小組持續追查發現，已曝光的太子集團在台公司，除天旭、尼爾及台灣太子等外，還有其他公司也疑似為太子集團所設立或控制，包含誠帷數位科技、澄映科技2公司，這2家公司疑似也是幫集團從事博奕設計公司。

檢察官今指揮刑事局、調查局台北市調查處等單位，執行第7波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索盧男等10人住居所及匯致商務公司共12處所，並拘提及約談盧、賴、詹及誠帷數位科技蘇姓負責人、澄映科技林姓負責人等合計11人；其中，盧、賴、詹3名被告將於今晚移送台北地檢署複訊，其餘8名被告於明日才會移送檢方複訊。

專案小組自11月初接連發動6波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國等9人獲准。

