掃蕩太子集團 檢調第8波行動抓博弈水房

〔記者王定傳／台北報導〕涉及大規模跨國詐騙與洗錢活動的太子集團創辦人兼董事長陳志，已在柬埔寨落網，並被遣送回中國；我國檢警調則持續掃蕩太子集團在台協力者，目前已發動7波行動，聲押禁見9人獲准，今日發起第8波行動，搜索博奕水房業者曾國恩住居所1處，並通知曾男到案說明，經複訊後晚間7時許諭知曾50萬元交保。

專案小組掌握，新冠肺炎疫情期間，太子集團曾於太平洋島國帛琉經營跨國網路博弈，成立水房洗錢；檢調1月初為此約談曾在帛琉經商的國安局退休軍官石濱芳，訊後依洗錢等罪命石男120萬元，均限制出境出海。

專案小組查出，石男在疫情期間把自己經營的「愛萊森林渡假村」賣給太子集團幹部吳逸先，作為博弈水房，曾男則是登記負責人；檢方因此指揮法務部調查局基隆市調查站，持法院核發搜索票，搜索曾姓業者住居所，並通知曾姓被告到案說明。曾姓業者將於今日稍晚送北檢複訊。

專案小組自去年11月初接連發動7波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國等9人獲准。

