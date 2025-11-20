掃蕩太子集團！第二波幹部林揚茂等3人聲押 今晚7時開庭

太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂(左)上回交保，這次被檢方聲押禁見。(資料照，記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕我國檢調警18日啟動第二波掃蕩太子集團在台所設公司；據了解，太子集團透過境外公司在台OBU(國際金融業務分行)帳戶，以借貸、提供管銷服務、提供博奕軟體設計服務等名目，將境外資金轉入天旭、尼爾及台灣太子等公司，用以購置豪宅、發展線上博奕等用途，檢方昨聲押禁見集團旗下尼爾創新負責人兼台灣太子副總林揚茂、尼爾財務副總鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊共3人，釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形；台北地院預計今晚7時開庭訊問3人決定羈押與否。

專案小組調查，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，從2016年起就鎖定台灣為洗錢基地之一，利用借貸、提供管銷服務、提供博奕軟體設計服務等名目，透過OBU(國際金融業務分行)帳戶，將境外資金轉入天旭、尼爾及台灣太子等公司。

專案小組追查，太子集團再利用在台所設公司，斥資40多億元購入11戶北市「和平大苑」豪宅與48個車位及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等各式名車，並在台北101租辦公室發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲；其中，購置豪宅部分除以現金支付外也有貸款，尼爾公司負責繳交部分豪宅房貸等費用外，天旭公司則負責召兵馬買找工程師設計博奕程式，顥玥公司則提供「後勤」客服服務。

專案小組11月初掃蕩被美國制裁的台灣太子、聯凡等共九家公司及未被制裁的尼爾、天旭、顥玥3公司，約談20多名台籍幹部、共犯，訊後聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠及太子集團董事長陳志的左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩共4人獲准；18日再啟動第二波行動，聲押禁見集團幹部林揚茂及負責作帳的鄭、林3人。

