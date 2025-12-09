掃蕩毒駕六都第一 侯憂喜參半

新北市長侯友宜（右二）9日至警察局主持12月治安會報。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜9日上午至警察局主持12月治安會報，會中他特別提到，「掃蕩毒駕新北的成績是六都第一名，但第一名到底好還不好？」數據代表很努力查緝，但也顯示毒駕氾濫，新北也是六都第一；侯勉勵同仁還要加把勁，透過不斷宣導及預防機制，防制吸食毒品及毒駕情形。

侯友宜表示，新北今年掃蕩毒駕，迄今累積查緝886件，較去年同期增加222％，等於是增加2倍多，11月20日唾液快篩試劑新制開始實施，配合交通盤檢及擴大臨檢，到現在才一個多月，新北就抓到145件，一方面代表警察同仁很賣力臨檢盤查，擴大掃蕩範圍，但也顯示毒駕依然很多。

廣告 廣告

侯友宜說，新北查緝毒駕的成績是六都第一名，看到第一名，他感觸很深，第一名到底好還不好？代表毒駕氾濫，新北也是六都第一，所以勉勵警察同仁還要加把勁，透過宣導及預防機制，最好不要吸食毒品也不要毒駕。

此外，針對電子煙查緝專案，透過衛生局、警察局及教育局等，從源頭深入，從小灌輸反毒觀念，深植教育體系在孩子身上。電子煙易誘使犯罪，讓孩子染上毒品，希望大家在掃毒上持續努力。

警察局日前獲頒「114年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第一名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第二名佳績，亦獲得第12波安居緝毒專案全國第一名殊榮。侯友宜肯定警察局在緝毒、掃黑、肅槍、掃蕩賭博及公共安全的表現卓越，獲獎是警察局與市府團隊努力得來的成果。（吸菸有害健康）