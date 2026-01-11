掃蕩移民出人命！美國37歲單親媽遭射殺 數千人上街怒吼：廢除ICE

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯近日爆發大規模抗議行動，起因是一名37歲單親媽媽 Renee Nicole Good 在一次移民執法行動中，遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員開槍擊斃。事件引發外界關注，多地民眾上街聲援，其中以事發地明尼亞波利斯規模最大，抗議群眾高喊「廢除 ICE」，質疑聯邦執法單位執法手段過當。

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯近日爆發大規模抗議行動，抗議群眾高喊「廢除 ICE」，質疑聯邦執法單位執法手段過當。（圖／美聯社）

國土安全部（DHS）今年初在明尼亞波利斯與聖保羅一帶部署了約2,000名聯邦執法人員，進行迄今規模較大的掃蕩行動，鎖定涉嫌詐欺、非法移民等案件，引發地方批評與緊張氣氛。

廣告 廣告

綜合《衛報》與 BBC 報導，Good 為美國公民，案發當天在車內遭 ICE 人員攔查，過程中雙方發生拉扯。目擊者指出，執法人員未明確說明原因便試圖將她強行拉下車，隨後還開槍，導致Good傷重不治。一名自稱醫師的民眾欲上前查看傷勢，卻遭執法人員驅離。川普政府則回應，涉案人員是出於自衛才開槍，並試圖將 Good 定調為「國內恐怖分子」，但相關說法目前尚未提出具體證據。

案件傳開後引發眾怒，上週五（9日），約1,000名示威者聚集在一處疑似ICE人員下榻的飯店，部分抗議者試圖進入建物，造成數千美元損失；明尼亞波利斯警方表示，已針對抗議過程中的違規行為開出29張罰單。明尼蘇達州州長Tim Walz透過社群平台批評，聯邦政府派遣持槍執法人員進入地方，卻在短時間內便釀成死亡事件，Tim Walz同時也呼籲民眾保持冷靜、避免情勢失控。

ICE是美國聯邦政府的執法機構，隸屬於美國國土安全部（DHS），成立於 2003 年反恐架構下。ICE 的主要任務是執行聯邦法律，包括與邊境管制、海關、貿易及移民有關的違法行為調查與執法，涵蓋拘捕與遣返被認為違法入境或居留者、打擊跨境犯罪等領域。但近年執法方式屢遭質疑。槍枝暴力新聞網站《The Trace》統計，ICE 自去（2025）年6月以來，已發生16起開槍事件及15起持槍威脅案件，其中包含對圍觀或記錄執法行動民眾開槍的情形。

更多FTNN新聞網報導

伊朗反政府示威延燒！當局切斷全國網路 人權組織：已45死、2000人被捕

37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威

密西西比州爆家庭血案！24歲男連環槍擊釀6死 最小死者僅7歲

