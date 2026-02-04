掃蕩移民奪2命後 美國土安全部自明州撤出700執法人員

川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼宣布，政府將撤離在明尼蘇達州的700名移民執法官員。

美國總統川普的邊境事務主管霍曼宣布，國土安全部將立即從明尼蘇達州撤出700名人員，屆時將有大約2000名移民執法人員留在當地。（戚海倫報導）

先前美國執法人員在明尼蘇達州掃蕩非法移民，射殺了兩名民眾，引發全美國強烈反彈。今天川普政府宣布，撤離在明尼蘇達州的700名移民執法官員。明尼阿波利斯市長佛雷批評，撤回 700 名人員並非緩和局勢，而明尼蘇達州州長華茲則肯定，這次撤出執法人員是朝著正確方向、邁出的一步。

美國有線電視新聞網CNN報導，明尼阿波利斯市長佛雷表示，大多數移民拘留「基本上都是隨意抓捕」。檢察官莫里亞蒂發表聲明表示，國土安全部可以透過合法途徑逮捕出獄人員，也就是獲得法官簽發的逮捕令，但儘管有這項選擇，國土安全部卻「選擇走非法途徑」。美國國土安全部表示，從「都市突擊行動」開始以來，已經逮捕了 4,000 多人。

CNN報導，有邊境沙皇之稱的霍曼表示，政府計畫在全國推廣配戴式執法記錄儀，首先將在明尼阿波利斯進行重點部署。而在明尼阿波利斯發生兩起致命槍擊事件後，美國總統川普暗示，他的政府可以在移民問題上，採取更溫和的方式。