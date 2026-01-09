掃蕩跨境電商集運亂象 財部祭最重停業廢照

▲海關在空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件，財政部將將強力掃蕩劣質境外集運商違規貨品 防杜逃漏稅捐及維護民眾權益。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 許多民眾喜歡境外網購，不過，財政部關務署指出，部分劣質集運業者提供不實資料，誘導國內業者向海關進行不實申報，海關已於空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件，關務署也已擬具強力掃蕩計畫，嚴查高價低報及規避進口檢驗貨物，從重裁處相關業者，最重將停業或廢照。

關務署指出，民眾在境外電商平台購買貨物，分別由境外集運商與國內報關業者負責物流及報關作業，但部分劣質境外集運商提供不實資料予國內報關業者向海關申報，海關已於空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件。

對此，關務署自去年11月15日起，海關已要求快遞報關業者應於進口簡易申報單申報電商平台或境外私人集運商資訊，海關將透過風險分析的結果，選定劣質境外集運商承攬之貨物，進行強力掃蕩，並對與其合作的快遞報關業者嚴懲重罰，對於違規情節重大之業者，海關將祭出停業或廢照的處分。

關務署進一步指出，強力掃蕩境外集運商違規貨品及不法國內業者行動，將由各關一級主管率隊，選定高價低報、逃避簽審等情節重大業者，提高開箱查驗件數，強力查核。

關務署也呼籲，國內快遞報關業者應慎選境外合作對象，提高法遵意識，依法誠實申報，同時提醒民眾勿自境外網購違規物品，切勿以身試法。農曆春節前客貨流量將臨高峰，海關將以邊境安全為前提，24小時把守國門，絕不鬆懈，以確保守法商民權益。

不過，針對境外電商落地納管情況，財政部長莊翠雲在立法院表示，境外電商落地須經過經濟部審核，已有部分落地包括蝦皮、酷澎等，但也有部分則因法規未完成落地登記，目前正在檢討相關作業程序，對於電商平台的管理，數發部也在精進。

