檢調偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨天（4）陸續拘提25人，其中最高幹部王昱棠下午到案，他不僅負責博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，事後還主導變賣名車，是集團在台重要操盤手。檢方已將集團首腦陳志在台的５位親信，聲請羈押禁見。

記者vs.洗錢犯嫌王昱棠：「你幫詐騙集團洗錢嗎。」一身休閒打扮，雙手上銬，被檢調人員帶進地檢署，他就是柬埔寨跨國詐騙太子集團旗下，天旭公司的負責人王昱棠，也是在台的最高幹部，涉嫌洗錢超過45億元，還主導變賣名車超跑，疑似準備跑路。天旭公司人資長辜淑雯，也被視為是太子集團首腦陳志的親信，另外還有陳志左右手之一的李添，他的在台特助李守禮、司機邱子恩，以及負責管理詐騙據點的涂又文，這5人通通遭到檢方，聲押禁見。

掃蕩！太子集團在台洗錢逾45億 首腦陳志5親信遭聲押（圖／民視新聞）還有這名穿著低胸服裝的女子，她是天旭總經理特助劉純妤，訊後依15萬元交保候傳。檢調查出，太子集團拿境外不法所得45億，洗入台灣8間人頭公司，還大買豪宅和平大苑洗錢，而在台北101成立天旭公司，負責博弈事業，由已被收押的人資主管辜淑雯，設計博弈程式。

掃蕩！太子集團在台洗錢逾45億 首腦陳志5親信遭聲押（圖／民視新聞）檢調認定，太子集團在台大肆購買奢侈品及房地產，目的是要隱匿全球犯罪所得，目前拘提包含主嫌王昱棠等25名被告，有9人分別以5萬到70萬元交保。北檢上個月也查扣集團名下不動產、豪車、銀行帳戶等，價值超過45.2億元，希望將國際詐騙集團一網打盡。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

