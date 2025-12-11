掃街拜票民眾送花熱情相挺 賴瑞隆：持續謙卑傾聽民意 3

參與民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今（11）日上午前往高雄小港區二苓市場掃街拜票，沿途與攤商與採買民眾熱情互動，不少民眾更自發送上花束為他加油。賴瑞隆表示，每次走進市場都能感受到高雄人的善良與溫度，並強調未來將持續以謙卑務實的態度深入基層、傾聽民意。

賴瑞隆今早於市場掃街拜票，市場攤商與早起購買新鮮食材的鄉親絡繹不絕。他與攤商、民眾互動致意，過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為他加油打氣，展現出高雄人的熱情與直率。

對於鄉親的鼓勵與支持，賴瑞隆表示，每次走進市場，都能深刻感受到高雄人的善良與溫度。他說，這就是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀都是高雄很珍貴的價值，也是持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

賴瑞隆指出，高雄正在往更現代、更國際化的城市邁進，各項建設與轉型都需要更長期的投入與穩健推動。他認為，帶領城市的關鍵，是務實行動，未來會秉持對城市的責任感與使命感，持續傾聽民意，並讓城市的進步發展更有感。

賴瑞隆強調，在市場的每一個握手、每一句鼓勵、每一份支持，都提醒他要為高雄的未來更加努力，也會把這些力量轉化成往前走的動力。他說，會持續深入基層，並以最謙卑、最務實的態度，為高雄打造更穩健的未來。

