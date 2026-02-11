掃街拜票遇民眾嗆「超速仔土城的選擇」 黃國昌面露尷尬喊謝謝

民眾黨主席黃國昌今天（11日）赴市場掃街時，遇到年輕民眾當面嗆聲，「超速仔，土城的選擇」。（圖／擷取自民眾之聲直播）

民眾黨主席黃國昌在2月1日卸任立委、正式成立競辦後，便開始積極備戰2026新北市長選舉，連續幾天都到新北市各市場掃街拜票，他今天（11日）前往新店仁愛建國市場時，除遇到婦人對他喊「下台下台」，出市場後又遇到一位年輕民眾，與黃國昌握手並嗆，「超速仔土城的選擇」，黃國昌當下面露尷尬回應：「謝謝你喔」，畫面曝光後也在網路掀起熱議。

黃國昌近來積極到新北市各市場掃街拜票，繼前幾天被攤商當場逼問選上後會有什麼福利政見，該片段在各大社群平台上瘋傳後，黃國昌今天一早仍現身新店仁愛建國市場，沿路與攤商民眾問好並發放春聯。

不過，在掃街途中，黃國昌遇到一位婦人不滿高喊，「下台下台」，黃國昌未多作回應繼續往前走。沒想到，才剛走出市場，馬上又碰到一位年輕民眾，與黃國昌握手並開嗆，「超速仔，土城的選擇」，黃國昌當下面露尷尬地笑了一聲後回應，「謝謝，謝謝，謝謝你喔」，隨即離去。



