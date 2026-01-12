掃街直播攝影器材來自中國 張永杰批綠營總是雙重標準

國民黨高雄市黨部發言人張永杰日表示，民進黨高雄市長參選人掃街，身旁直播攝影器材，竟然全都是中國品牌，綠營總是這樣的雙重標準。（取自張永杰臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰十二日表示，民進黨高雄市長參選人掃街，身旁直播攝影器材，竟然全都是中國品牌，綠營總是這樣的雙重標準，面對別人動不動就是抹紅造謠、動用網軍出征攻擊，到自己身上就裝傻當沒事，不然就是科技歸科技、政治歸政治。

張永杰指出，有暴力前科的市長參選人邱議瑩，這幾天找來好幾位抗中保台急先鋒赫赫有名的人一起來掃街。但諷刺的是他們身旁直播攝影的器材，竟然全都是來自中國品牌，一台是中國大疆手持式雲台相機Pocket3，從上市就熱銷至今，是許多自媒體創作者愛用的拍攝設備，另一台疑似也是來自中國影石的三百六十全景相機。

張永杰提到，過去台灣民眾在公開的大馬路上直播或錄影自拍，甚至五月天歌迷來台朝聖MV景點，就會被綠營側翼跟青鳥偷拍或是違法搜身檢查，還有民進黨立委直接攔截直播民眾拍影片後發文公審，不停質疑這些人是中國派來搜集情報的，最後都被打臉大翻車才道歉裝沒事。

張永杰點名，尤其那個整天認知作戰掛嘴邊的沈黑熊，依照其敏銳的觀察力，沒有發現中國品牌攝影機就在身邊嗎？這時候怎麼不說邱議瑩團隊是第五縱隊入侵？還是在地協力者？依照他們的邏輯，不怕在車上講的悄悄話被傳回中國嗎？

張永杰質疑，老話說得好，嫌貨才是買貨人，原來最熱愛中國品牌的是民進黨？