掃街被問政策牛肉！攤商喊話黃國昌：人民要的是福利 不是打砲不是罵就有票

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（7）日前往新北新莊進行市場掃街拜票，在活動中，遇到一位攤商老闆，詢問黃國昌要帶新北到哪去？黃國昌說把新北帶到更好的地方去。但該老闆反問，更好是什麼地方？要講出來。黃國昌稱要讓年輕人看得到未來，但該老闆說，他要看到福利，該老闆質問，長者假牙補助，民進黨參選人蘇巧慧稱要補助5萬，黃要補多少？該老闆並建言，要當一個大家庭，「不是打砲不是罵就有票」，為了新北市民的福利，老人、幼兒、路平，他只要求這三件。

民眾黨主席黃國昌在新莊掃街，遇到攤商「質詢」。（圖／方炳超攝）

黃國昌以往在立院都是擔任立委、擔任質詢角色，但2月1日卸任後，身份轉換為新北市長參選人。黃國昌上午在新北新莊宏泰市場掃街發紅包，但在過程中，遇到一位攤商老闆，對黃國昌「質詢」6分鐘，一度讓黃國昌語塞。

該老闆首先問黃國昌，要把新北市帶到哪邊去？黃國昌稱，將把新北市帶到更好的地方去。該老闆問，更好是什麼地方？不能這樣，「我票很多我30票，哪邊更好要講出來啊，不能這樣！」黃國昌回，第一個，要讓我們的年輕人可以看得到未來。但該老闆立刻說，「福利，我要福利，看未來什麼用，什麼福利，要爽快！」黃國昌說，2到6歲類義務教育，讓我們年輕人敢成家、敢生小孩，針對我們銀髮族老人家健康檢查、六力量測，完全由新北市府負擔。

該老闆問，他能不能提供一個意見？黃國昌允諾稱可以。該老闆問，65歲的假牙要補助多少？老人沒有牙齒，補助多少？「蘇巧慧說5萬你要補助多少？支票開出來福利開給我看，對不對？」黃國昌說，這就是上次蘇貞昌跟林佳龍提出來的政見。該老闆說，他不管是誰，「你的福利可以更好嗎？我要質問嘛對不對？我們老百姓要的是福利」。該老闆繼續說，他沒有65歲不關他的事，他要福利，「小孩是不是1到6歲，一個月是不是6000？我們開出來嘛，8000、1萬嘛，對不對，新北市這麼多錢。」

黃國昌立刻對該老闆說，「我跟你說個最簡單的，我們在立法院修了法了以後」，但話還沒說完，該老闆說，立法院他不講，修法他不懂，他要講新北市的，把福利帶出來就有票！黃國昌繼續說，他現在就是講，修完那個法，新北市一年預算多少錢你知道嗎？多了400億，剛剛所講的，小孩需要的、老人家需要的，沒有那400億做得出來嗎？

該老闆說，他不談那個，我們講福利，新北市的福利。新北市議員陳世軒幫問，「新北市多400億有讚嗎？」該老闆說，400億你要怎麼花？福利政策，「媒體這麼多，老人假牙多少？我要一句話他不敢講，講出來就有票啊，老人 蘇巧慧說5萬？」黃國昌此時語塞，回「我…我跟老…」陳世軒趕緊緩頰，稱自己做議員，預算要審，5萬哪裡來他要看，要多400億才能用。黃國昌此時說，他的主張，多出的400億要怎麼花，不是市長一個人決定，新北市民大家一起決定。

對話進行約五分多鐘後，該老闆堅持要看到福利，最終該老闆稱，「媒體你都帶來了，新北市想一想福利出來」，「我們要當一個大家庭啦，不是打砲不是罵就有票，那是一個議員的啦」，為了人民、新北市的福利，老人、幼兒、路平，他只要求這三件。最後，黃國昌僅回了謝謝，結束這段對話。



