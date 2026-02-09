掃街被嗆推李貞秀當立委 白議員參選人曝嗆聲者是罷團成員：非巧合是劇本

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新北市議員中和區參選人陳怡君昨（8）日在市場掃街時，被一位男子當面嗆聲，質問「民眾黨是不是不要臉，中國籍（李貞秀）可以當台灣立委是民眾黨推出來的，厚臉皮政黨」。陳怡君於社群平台發文感嘆，原以為是民眾的指教，未料竟是一場「精心設計」的政治劇本，其目的僅為煽動對立與分化。

民眾黨中和議員參選人陳怡君掃市場遭嗆聲。（圖／陳怡君臉書）

陳怡君稱，昨忙著掃公園和市場掃街，一整個活動滿檔，晚上卻接到一通通關心的電話，問她還好嗎？她才發現，臉書上、threads 上，甚至新聞已經在到處放送，原來是昨天早上在中和市場掃街發送春聯時，遇到民眾來大聲指教她立法委員國籍的問題。她當下其實是想要好好的溝通，但對方大聲喊罵，完全不給她說話空間，沮喪的她好不容易結束一整天的行程，回到家後又看見新聞媒體竟然也報導了。

陳怡君表示，她才發現這是一場精心設計的嗆聲，一個早就準備好的劇本，目的只有一個：製造衝突、煽動對立。而那位主演「嗆聲民眾」的角色，也被網友認出是罷團成員高德勝。

陳怡君指出，當她知道對方身分時，那一刻心裡是沉重的，不是因為被嗆聲，而是因為我們明明走在街上，是想談中和、透過努力讓大家認識她，當她開心的祝大家新年快樂的時候，卻一次又一次被拉進這種撕裂的戲碼裡。她是一個素人，沒有背景，也沒有資源，她只能靠一雙腳掃街、靠時間累積信任，一步一步，希望來為中和打拚。她要說一句很基本、卻似乎越來越難被記住的話：沒有人可以選擇自己的出身，但很多人選擇在台灣生活、工作、落地生根，把這裡當成家。

陳怡君說，很可惜，今天遇到的不是對於中和更好的政策討論，而是直接貼標籤、直接定罪，彷彿只要不是「他們的人」，就不配站在街頭說話。中和需要的不是對立，而是實際可以怎麼讓民眾的生活過得更好。她會持續堅持，不會因為政治惡意的操作失去熱情，因為在她心中，真的有著強烈的為國家更好的初心。



