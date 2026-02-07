掃街遇攤商問「要把新北帶到哪」 黃國昌直球回應：基層的聲音很真實

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（7）日與新莊區議員陳世軒一起到新莊宏泰市場掃街，遇到一名攤商質問福利政策問題，攤商聲稱握有30票，直問「你要把新北市帶到哪邊去？」黃國昌回答，要將新北帶到更好的地方，但攤商不領情，又追問「更好的地方是什麼地方？哪裡更好，要講出來啊！」黃國昌說明，未來將推動2-6歲類義務教育，讓年輕人敢成家、敢生小孩；針對銀髮族，也將推動「長者量六力」（ICOPE）等健康檢查，費用將由市府完全負擔。

談到預算，黃國昌指出，修法後，新北市一年預算增加400億元，但攤商質疑，「那憑什麼花蓮多了70幾億？憑什麼高雄少了200億？我是雲林人，雲林增加的就比較少。那新北市多的400億要怎麼花？」

黃國昌表示，400億怎麼花不是市長一個人決定，而是新北市民一起決定。選舉要開撒幣的支票最簡單，當初中央政府說新莊國營2期要全額補助，說2022年要開工，但到現在還是一片荒地，因為當初開的支票不算數。

​黃國昌表示，400億怎麼花不是市長一個人決定，而是新北市民一起決定。（柯承惠攝）

攤商則表示，市長是做領導者，而新莊事務是地方自治，新北市管的。他進一步建議，馬路上人孔蓋太高，要剷平，應由水利局或電信局處理會比較快。黃國昌則提到，立法院上個會期修正《道路交通管理處罰條例》，已經規定人孔蓋跟水泥中間的差不可高過0.3公分，所有地方政府都要執行。

攤商最後表示，「我們要當一個大家庭，不是打嘴砲、不是罵就會有票了，那是議員。為了新北市民的福利，我只要求老人、幼兒與路平這3項。」黃國昌說，「一起打拼。」

黃國昌後來在臉書貼文寫道，「今天讓我印象最深的，是遇到一位很爽朗的豬肉攤老闆。雖然我們對市政的看法不見得完全一樣，但他願意放下刀、聽我說對新北市的願景，臨走前，他對我說的那句加油，就是屬於台灣人最純樸的人情味。基層的聲音很真實：市民在乎的從不是顏色，而是你肯不肯捲起袖子、說到做到。」

