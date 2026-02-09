掃街遭嗆聲「李貞秀國籍」 黃國昌「金釵」陳怡君揭：抗議民眾為罷團成員

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌在新北市推出的四大金釵之一、中和區市議員參選人陳怡君8日在景新街市場掃街拜票時，遭一名男子嗆聲「民眾黨的李貞秀是中國籍，可以當立委嗎？」「民眾黨不要臉、厚臉皮」等，陳怡君則尷尬回應，「她是中華民國籍啦」。她今（9日）揭露，經熱心網友與支持者指認，該男子實為罷免團體成員高德勝，她感嘆，原以為是民眾的指教，未料竟是一場「精心設計」的政治劇本，其目的僅為煽動對立與分化，並痛批為何總要用「貼標籤」攻擊，而非好好討論政策？

陳怡君昨赴景新街市場掃街發放春聯時，突然遭一名騎著腳踏車載著小孩的男子嗆聲，該名男子怒嗆：「請問一下，中國籍可以當立委嗎？民眾黨的李貞秀是中國籍可以當立委嗎？」「民眾黨就是不要臉、厚臉皮啊，中國籍可以當台灣的立委就是你們民眾黨推出來的，厚臉皮的政黨！」「中國人怎麼可以當立委？」陳怡君則說「她是中華民國籍啦」，隨後說「沒關係、沒關係」。





陳怡君指出，昨天早上在市場與民眾拜年、分享喜悅時，突遇一名民眾針對立委國籍議題進行大聲喊罵。儘管她當下嘗試理性溝通，但對方完全不給發言空間，僅一味進行情緒性指責。





陳怡君說，隨後經熱心網友與支持者指認，該名自稱「民眾」的男子，實為特定罷免團體成員高德勝。她提到，結束行程回到家看到媒體報導，才驚覺這是一場早有準備的「戲碼」。她沉重表示：「我們努力走上街頭是為了談中和的未來，卻一次又一次被拉進撕裂的戲碼裡。」





陳怡君強調，自己身為政治素人，既無家世背景也無雄厚資源，僅能憑藉雙腳走遍市場與公園，一步一腳印累積信任。她不解，為什麼在台灣這片土地上，總是要用「貼標籤」去攻擊，而不是好好討論政策？





陳怡君直言，「沒有人可以選擇出身，但許多人選擇在台灣落地生根、把這裡當成家。」她對於政壇長期以「貼標籤」取代政策討論、以「定罪」取代理性對話的風氣深感遺憾。





高德勝稍早也在臉書發文回應，他騎腳踏車買個菜被候選人陳怡君說是精心策劃的嗆聲，承認自己是影片中的當事人，強調自己去市場買菜巧遇陳怡君掃街，「說實在的，我連陳怡君是誰都不認識，單純市場買菜巧遇，看到他們的背心印有『民眾黨』，一時氣不打一處來，直接上前質問」。





高德勝不滿表示，想不到陳怡君竟然在她臉書說這是精心策劃的嗆聲？是哪個精心策劃的嗆聲，會狼狽的騎腳踏車買菜去嗆聲？「民眾黨的候選人，當你們的所屬政黨竟然讓中國籍李貞秀，進入國會，擔任立委，取得機敏，轉交中國（按照中國國安法），那你們的候選人在街頭掃街拜票，你們是否敢勇敢的告訴市場中的老先生、老太太，你們民眾黨讓中國籍人士當立委？」





高德勝批評，「還大言不慚在直播中說我是特地看直播去找你們的？我就是剛好買菜遇到你們，下次掃街時，請你們誠實告訴街上的民眾，告訴那些老先生、老太太，你們民眾黨讓中國籍李貞秀擔任立委，不要利用資訊落差騙老人家」。





高德勝也嗆聲，他願正式向陳怡君提出辯論，看對方什麼時間要掃街，就約在掃街的市場辯論，「議題就是關於民眾黨為何要讓中國籍李貞秀進入國會當立委，也讓更多的鄉親人民、老先生、老太太知道這件事」。

