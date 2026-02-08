掃街「同框」拜早年 柯文哲、徐欣瑩互相打氣祝福

徐欣瑩偕柯文哲向民眾「拜早年」。





國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩8日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋，受到民眾熱烈歡迎。此外，前民眾黨主席柯文哲上午同樣在天后宮出席活動，兩人不期而遇，徐欣瑩也主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」。

徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。且在從政之路上，徐欣瑩也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

立委徐欣瑩赴竹北天后宮市場掃街拜票。

除了掃街基層熱度，陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智引述《美麗島電子報》6日公布的最新民調指出，同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中徐欣瑩支持度32.3%仍高居第一，鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得大多數支持度。

市場掃街過程中，勸進加油聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」的熱情支持，讓徐欣瑩非常感動。



