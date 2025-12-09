掃貨台灣砂糖被海關盯上！東京蘋果糖老闆今走進台糖大讚：NO.1
生活中心／倪譽瑋報導
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」的老闆池田喬俊，幾個月前發文分享「掃貨台灣砂糖被海關盯上」而爆紅，此消息引起台糖關注。如今，池田喬俊本人來拜訪台糖了，除了會見董事長外，也現場做起自家招牌產品，並將其稱為「台糖NO.1蘋果糖。」而在此會面之後，雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來台灣糖業能與池田喬俊的手藝結合，拓展國際。
台糖指出，日前爆紅池田喬俊，9日造訪台糖與董事長吳明昌相談甚歡，並現場製作具有專利的蘋果糖工藝，吳董事長與台糖人員品嚐「台糖NO.1蘋果糖」後均讚不絕口，雙方也將更進一步討論未來的合作模式，讓一場意外牽引出甜蜜的交流與日後台日的商機。
吳董事長在致詞時表示，感謝池田社長對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，使得台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」(音似日文「好吃」的うまい），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」的漢字）。
吳董事長進一步向池田社長介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續了百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖，例如善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。
此外，今（2025）年虎尾糖廠最新推出的限定產品「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。
台糖為表達謝意並深化雙方的情誼，特別訂製了1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒當「歐咪雅給」（音似「伴手禮」的日文おみやげ）。
池田社長則當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。在此會面之後雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝，結合池田社長的職人創意，共同將台灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到台灣限定的正宗美味，以打造新一代的甜蜜傳奇。
