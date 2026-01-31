掃貨蜜餞再吃「兆元宴」黃仁勳快閃行程滿

黃仁勳大讚台灣的蜜餞、糖果和餅乾很好吃。（圖／東森新聞）





AI教父黃仁勳再度快閃來台，行程滿檔，下午先到台北四平街的蜜餞行掃貨，想要回憶台灣味，還大方請民眾試吃，接著又還要舉行「兆元宴」，會晤各供應鏈大老，隔天更要和台積電餐敘，引起外界關注，他在台灣的投資動向。

記者vs.輝達執行長 黃仁勳：「哪一個？ (這一個)。」

隱藏在人群中，仍自帶光芒，輝達執行長黃仁勳再度快閃來到台灣，這次又回到北市四平街的蜜餞行大採購。蜜餞好吃到，還多買一包請民眾吃，黃仁勳所到之處被擠的水洩不通，因為民眾一見到他，立刻上前搶拍照。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳：「台灣的蜜餞、餅乾，各種花生脆片都非常好吃。」

大讚台灣的蜜餞、糖果和餅乾很好吃，而黃仁勳這次來台，當然不會只是要採買，還得跟供應鏈企業大老共度晚餐。

輝達執行長黃仁勳：「今晚我們有合作夥伴的晚宴，明天晚上，我會和台積電的朋友吃飯，接著還有一些會議。」

除了參加兆元宴外，黃仁勳隔一天還要與台積電會面，行程滿檔，不過外界也關注，輝達取消和OpenAI的投資合作。

輝達執行長黃仁勳：「情況沒有改變，我們正考慮參與他們下一輪的投資，他們目前正進行新一輪募資，當他們準備好時，我會非常樂意參與投資。」

黃仁勳的一舉一動都受關注，連私人坐駕都升級成邁巴赫，也成焦點，更讓人關注，他近期和賓士合作的自動駕駛系統，再台灣的發展空間。

輝達執行長黃仁勳：「NVIDIA的駕駛系統是全球第一個，具備思考型AI的自動駕駛系統，車子會像人類一樣思考，所以非常有效，在台灣應該也能順利運作。」

從掃貨蜜餞行到密集會晤產業夥伴，黃仁勳展現對台灣的情感連結，更凸顯AI產業鏈，台灣已是關鍵核心，未來動向，外界持續關注。

更多東森新聞報導

金銀價格血崩前 木頭姐早預言：真正泡沫是黃金

黃仁勳買完蜜餞吃「兆元宴」 最新名單曝

黃仁勳又來買蜜餞 塞滿2後車廂...晚上將參加兆元宴

