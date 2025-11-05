掃過四波閃兵藝人仍有未爆彈 劉世芳：還是出來自首為好

內政部長劉世芳在立院內政委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 演藝圈閃兵連環爆，男團Energy前團員唐振剛日前已經主動赴警局，坦承偽造病歷逃避兵役，成為演藝圈第一個自首男藝人。金鐘影帝薛仕凌昨（4）日自首閃兵，新北檢訊後裁定30萬元交保。截至目前還有多少閃兵未爆彈，內政部長劉世芳今（5）日在立院親自做出回應。

檢方持續追查藝人閃兵，今年5月發動第2波搜索時，未當兵的薛仕凌被問及此案，指稱因為自己有「家族性高血壓」免役，同時他在大學時期驗血也沒過關，事後又經過3次檢查，當時兵役體檢被驗退，現在爆出他也是閃兵，震撼了演藝圈。

針對4波閃兵藝人，劉世芳說，內政部早在30個月前，就請縣市政府、各地檢調幫忙查察。她呼籲，無論是藝人或一般人，若有違反《妨害兵役治罪條例》或是在體檢時，做一些大家都沒辦法接受的事情，還是出來自首比較好。

