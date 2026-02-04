掃除趁現在！週五前暖如春 週末強冷恐升寒流

（記者許皓庭／綜合報導）根據中央氣象署與專家林得恩表示，今（4）日至週五白天因受高壓迴流影響，各地溫暖如春，中南部高溫可達 29 度，是年前大掃除、曬衣晾被的最佳時機。然而週五晚起，隨鋒面通過與強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫將急速跌至谷底，且不排除升級為入冬首波「寒流」，最冷時段預計持續至下週二（10）清晨。

根據最新歐洲數值模式模擬顯示，目前的溫暖氣候僅是短暫空檔。今日至週五白天，各地大多為多雲到晴，北部、東半部高溫約 20 至 25 度，中南部則在 21 至 29 度 之間。氣象署提醒，此期間西半部日夜溫差大，且金門、馬祖及西半部清晨易有局部霧或低雲，行車應注意安全；降雨方面僅東半部有零星短暫陣雨，整體天氣十分穩定。

氣象專家林得恩指出，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五（6）白天。而週五晚間起天氣將「溜滑梯式」轉冷。由於鋒面接近並通過，隨後新一波強冷空氣南下，中部以北、東北部及東部前期將轉為濕冷，其他地區也會從整天冷轉為早晚冷。值得注意的是，週五晚間至週日清晨，若水氣與低溫配合，北台灣 2000 公尺以上、中南部 3000 公尺以上 的高山有降雪機率，追雪族須留意道路結冰與防寒措施。

週末期間（8日至9日清晨），強烈大陸冷氣團發威，強度有望挑戰寒流等級，各地體感將非常寒冷。氣象署建議民眾，最冷時段應多關心家中長輩與毛小孩的保暖情況。在使用電暖器或熱水器時，務必確保室內通風與用電安全，預防一氧化碳中毒與電線過載。此波冷空氣預計要到下週一（9）白天起才會逐漸減弱回溫。

此外，沿海地區需防範風浪。氣象署預報，5 日、6 日東南部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島有長浪機率；7 日起基隆北海岸及東半部沿海風浪明顯偏大，海邊活動應特別留意安全。整體而言，年前這波強冷空氣影響時間長且範疇大，民眾應把握週五前的穩定天氣完成年節準備，並隨時鎖定最新氣象特報以因應嚴寒挑戰。

