一掃陰霾台股大反攻 盤中漲千點重返44K
台股今天（9日）上演大反攻，盤中漲逾千點，重返4萬4，500點大關，權值股帶頭衝，台積電站回2300元，聯發科更是一度漲停，表現很強的還有被動元件，因為傳出產品將要漲價，也激勵國巨、蜜望實等亮燈漲停；不過專家也提醒，未來一週還有3大關鍵變數要留意。
輝達執行長黃仁勳告訴你，該進場買股了，激勵台股9日盤中，反彈上漲逾千點，重新站回4萬4千點關卡。
權值股帶頭反彈，台積電小漲，重回2300元關卡；聯發科漲勢最兇，早盤一度漲停；台達電漲逾5％，鴻海也走揚，PCB指標股，欣興漲3％，台光電漲半根，金像電華通大漲8％，另外被動元件再傳漲價潮，外資也把國巨目標價，一口氣上調3倍至1500元，激勵國巨一出關就漲停，蜜望實、大毅、今展科，也都強攻漲停。第一金投顧董事長黃詣庭表示：「從短線上的結構來看的話，今天（9日）除了電子股，表現強勢之外，另外生技，還有金融股，其實表現也是相對強。所以短線的結構，大概就是兩極化的分布，就是強勢的電子股仍然強勢，但部分需要做相對避險的資金，還是流往金融股跟生技股。」
台股回神漲，不過專家指出，極短線來看，上方還是有壓力存在，要先觀察這周能不能守住月線，也要留意未來一周，將出現的3大變數。第一金投顧董事長黃詣庭指出，「美國的CPI跟PPI接連要公佈，市場會關心說通膨的擴散效應到底有多強，那週末之前的話，會有SpaceX的IPO上市狀況，市場會關心資金吸納的程度，還有就是它上市之後，市場的熱情會不會有退卻的現象。除此之外更重要的是，下周會有FOMC會議，會是新任聯準會主席華許首次登場。」
台股不確定性仍在，不過市場看好上市公司今年獲利，總額會接近7兆元，基本面還是很強，尤其AI族群還是主流，預估台股今年站上5萬點，還是值得期待。
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