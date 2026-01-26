掃雪車撞死人！美國災難性冰凍肆虐 德州驚現「蒸汽龍捲風」 百萬人陷斷電惡夢
一場被美國總統川普定調為「歷史性」的毀滅性冬季風暴，正橫掃美國中南部至東北部地區。截至今（26）日，這場惡劣天氣已造成至少15人死亡，全美超過84.7萬戶家庭和企業陷入黑暗，約1.36億人處於寒冷天氣警報之下。氣象局更警告，隨著「災難性冰凍」逼近，今日的情況恐將更加惡化。
罕見氣象「蒸汽龍捲風」與暴雪夾擊
綜合外媒報導，這場風暴展現了極端的氣象特徵。在德克薩斯州（Texas），寒冷空氣流過溫暖的湖面，形成了罕見的「蒸汽龍捲風」（Steam Devils），湖面上出現類似龍捲風的旋轉渦流。與此同時，阿拉巴馬州、喬治亞州和佛羅里達州部分地區則發布了真正的龍捲風警報。
在東北部，暴風雪正肆虐馬薩諸塞州（Massachusetts），當地遭遇超過3小時時速35英里的強風，能見度不足4分之1英里。美國國家氣象局預報中心指出，今早東北部部分地區迎來至少24英寸（約60公分）的降雪，南部地區則面臨嚴寒與冰凍。
奪命意外頻傳！雪橇事故、鏟雪身亡
惡劣天氣已導致至少15人不幸喪生，多起悲劇與風暴直接相關。德州弗里斯科（Frisco）一名16歲少年駕駛吉普車（Jeep Wrangler）拖著雪橇行駛，雪橇上載有2名16歲少女，未料，雪橇失控撞上路緣石後猛烈撞擊樹木，導致1名少女傷重不治，另1名少女生命垂危。
長島也有一名退休紐約市警官麥戈文（Robert McGovern）在教堂鏟雪時不幸身亡；馬薩諸塞州一對夫婦在火車站停車場遭一輛正在倒車的私人公司除雪車撞倒，51歲的妻子傷重身亡，47歲的丈夫受傷送醫；此外，田納西州諾克斯維爾（Knoxville）1棵大樹被風雪吹倒砸中民宅，導致1家4口無家可歸。
基礎設施重創 電網瀕臨崩潰
風暴帶來的冰雪嚴重破壞電力設施，根據PowerOutage.us數據，全美斷電用戶一度超過95萬，截至25日晚間仍有超過84.7萬戶無電可用。為防止德州電網在極端低溫下崩潰，美國能源部已下令德州電力可靠性委員會（ERCOT），要求資料中心和其他高耗能設施啟用備用發電資源，以減輕電網負擔。
交通與生活停擺
全美各地的學校與政府機關大多宣布週一停課、停班。交通方面，達美航空（Delta）總部所在的亞特蘭大及東北部樞紐受風暴影響，航班大亂；網路上更流傳長島鐵路（LIRR）車廂內飄雪的驚人畫面。外送平台DoorDash亦宣布，因天氣狀況太過危險，暫停紐約市的送餐服務至週一上午。
目前，川普已批准10幾個州的聯邦緊急災難聲明，隨著氣溫預計將比平均水平低10到40度，德州達拉斯、休士頓等南方城市恐將創下低溫紀錄，當局呼籲民眾做好最壞的準備。
更多鏡報報導
為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭
Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話
其他人也在看
冬季風暴肆虐！全美逾85萬戶停電 17州進入緊急狀態
冬季風暴肆虐！全美逾85萬戶停電 17州進入緊急狀態EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《春日狂熱》分集劇情 說好等兩年，李主儐一句我需要你，讓安普賢出爾反爾，徹底破防
《春日狂熱》是一部浪漫愛情喜劇，講述李主儐因故與父母、朋友斷聯，封閉自我不與人交流，在鄉下任教，而在學生家長安普賢出現後，一切有了翻天覆地的轉變，安普賢是外表兇狠，內心善良的鋼鐵直男，因為壯碩的身材，天生的蠻力，讓很多人誤解他是黑幫份子，見Marie Claire美麗佳人 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火
短劇F4男神遭前女友爆料染毒 控私生活混亂還被警察抓...本人急發聲隔空交火娛樂星聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
美國男開槍祖母腦袋 祖父嚇壞報警！落網辯「安樂死」
美國男開槍祖母腦袋 祖父嚇壞報警！落網辯「安樂死」EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
第2起！稱美37歲護理師持槍反抗 ICE探員擊斃畫面曝光再引爆輿論
美國移民暨海關執法局ICE幹員24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，射殺一名37歲男子普雷蒂（Alex Pretti），理由是普雷蒂暴力反抗，而且身上攜帶槍枝，但新曝光的畫面顯示，普雷蒂沒有拔槍也沒反抗，台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
工人誤縫「哭哭馬」 竟爆紅搶翻！上班族全看淚：根本就是我
農曆馬年將至，中國卻出現一款現象級商品。在義烏批發市場，這隻原本設定為喜氣形象的紅色絨毛馬，因代工廠工人的縫紉疏忽，誤將代表微笑的嘴形「縫反了」，導致原本上揚的曲線變成嘴角下垂的憂鬱表情，成為「哭哭馬」，沒想到卻意外在網路上引發熱議，更有不少上班族直呼「超像上班時的我」，掀起搶購潮。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1則留言
自民黨總裁高市早苗 (圖)
日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁26日在日本記者俱樂部舉辦討論會，就消費稅減稅等主要政策等展開辯論。自民黨總裁高市早苗強調向「責任性的積極財政」大轉向，主張以危機管理、成長投資為核心，打造更強韌的日本經濟。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
他殺了牠還買花道歉！ 前警員毒死女友愛犬下場曝
根據《福斯新聞》等美媒報導，現年22歲的艾德溫坎普薩諾（Edwin Campuzano），當時仍任職於巴托市（Bartow）警察局。警方指出，他於2025年5月間，在女友保拉費南德茲（Paula Fernandez）外出期間，將毒藥顆粒放入米洛的飼料碗中，只因「不喜歡那隻狗」。米洛進食後隨即中毒，...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發表留言
拍完鬼片驚悚妝卸一半⋯安俊朋走進餐廳全場嚇壞
記者許瑞麟報導／《啵me之我的青春住了鬼》上周在台上映，監製蔡意欽24日率領演員安俊朋、陳昱廷與顏瑀晴回到拍攝地基隆舉辦首映場。陳昱廷猶記在正濱漁港拍攝時，大家看到大船入港都興奮合影，不過海風強勁，她苦笑說：「當時體感溫度大概只有0度！」由於服裝設計貼身，連想藏個暖暖包都沒辦法，但劇組會聚在室內玩遊戲取暖，在歡笑中克服寒冬。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
俄羅斯影子艦隊是什麼？運作方式與反制措施一次看
（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國近日攔截一艘疑似屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪，再度引發外界關注這類船隻，以下為法新社所彙整的影子艦隊船舶據稱為規避西方制裁的運作方式、歐美反制措施及俄國回應。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助
由於大規模冬季風暴本周末席捲美國大部分地區，而且威力驚人，已有24州宣布進入緊急狀況，同時總統川普加速批准另外10州緊急...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
曼谷空汙嚴重 市府擬要求企業允許員工遠距上班
曼谷預期本周的PM2.5濃度將上升，市政府已經發布健康警示，建議民眾盡量居家辦公，減少接觸空汙。主管機關呼籲曼谷和周邊地區的民眾提高警覺，注意空氣品質。如果1月31日至2月3日空汙惡化，可能要求企業允許員工在家上班。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
中國大使館與政界交鋒升溫 菲外交部再提嚴正交涉
（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）中國駐菲律賓大使館近來頻頻與菲律賓政府官員及國會議員隔空交鋒，菲律賓外交部今天向中國大使館提出「嚴正交涉」，呼籲中方在公開發言上保持理性、專業與相互尊重，以免壓縮雙邊外交空間。中央社 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
白銀今年來暴漲40%！股神巴菲特巨額錯失少賺130億美元 為何提前下車？
「股神」巴菲特以長期投資眼光聞名於世，但其投資生涯中亦不乏過早退出而錯失更大收益的案例，其中對白銀的投資便是典型一例。 《巴隆周刊》(Barron's) 報導，去年卸下波克夏海瑟威董事長一職的巴菲特曾在 1990 年代末期大舉建倉白銀，卻在價格爆發前選擇了賣出，與之後鉅亨網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
守護下游安全 馬太鞍溪堰塞湖降挖成功
去年馬太鞍溪堰塞湖溢流後，林業保育署花蓮分署緊急委託專業團隊進場降挖，克服道路崩塌、物資難以運補等挑戰，歷經近一個月施工，成功把堰塞湖蓄水量，從將近27.9萬立方公尺，大幅降到2萬多立方公尺，曾經...大愛電視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。中央社 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
清楚列數量？國防部4點聲明回擊民眾黨 「內容不完整、欠缺專業評估」
民眾黨立院黨團今提出「民眾黨版」軍購條例，包含採購總額上限4,000億元等。國防部傍晚透過4點聲明強硬回擊，當中包含針對民眾黨所強調的「清楚列舉數量」，表示該部上週已進行機密專報，民眾黨團僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 5則留言
上野動物園貓熊曉曉、蕾蕾明歸還中國 日本民眾不捨落淚道別
日本上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」跟「蕾蕾」即將於明（27）日歸還中國，代表著日本國內54年來首次看不到貓熊。昨（25）日兩隻熊貓最後一次在日本向公眾見面，不過只有4400名事先透過抽籤選出的人有幸見台視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
【有片】全美1.8億人受影響！ 美國歷史級冬季風暴釀11死、80萬戶停電
威力超強的冬季風暴於25日橫掃美國大部分地區，從落磯山脈南部一路延伸至東北的新英格蘭地區，全美東部約3分之1地區已發布冬季風暴警報，影響範圍涵蓋逾半數美國人口、約1億800上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
像敵國部隊在行動 紐時直擊移民執法嘆深層撕裂
（中央社明尼阿波利斯25日綜合外電報導）川普政府移民政策強力執法，於明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯發生居民遭幹員槍殺引發大規模示威，事態不見降溫。紐約時報貼身觀察直言一個暗黑的未來正成為現實。中央社 ・ 17 小時前 ・ 3則留言