掃雪車撞死人！美國災難性冰凍肆虐 德州驚現「蒸汽龍捲風」 百萬人陷斷電惡夢

美國近日爆發「災難性冰凍」，德州驚現「蒸汽龍捲風」，這場風暴不僅造成至少15人喪命，更有數百萬人陷入斷電惡夢。

一場被美國總統川普定調為「歷史性」的毀滅性冬季風暴，正橫掃美國中南部至東北部地區。截至今（26）日，這場惡劣天氣已造成至少15人死亡，全美超過84.7萬戶家庭和企業陷入黑暗，約1.36億人處於寒冷天氣警報之下。氣象局更警告，隨著「災難性冰凍」逼近，今日的情況恐將更加惡化。

罕見氣象「蒸汽龍捲風」與暴雪夾擊

綜合外媒報導，這場風暴展現了極端的氣象特徵。在德克薩斯州（Texas），寒冷空氣流過溫暖的湖面，形成了罕見的「蒸汽龍捲風」（Steam Devils），湖面上出現類似龍捲風的旋轉渦流。與此同時，阿拉巴馬州、喬治亞州和佛羅里達州部分地區則發布了真正的龍捲風警報。

廣告 廣告

在東北部，暴風雪正肆虐馬薩諸塞州（Massachusetts），當地遭遇超過3小時時速35英里的強風，能見度不足4分之1英里。美國國家氣象局預報中心指出，今早東北部部分地區迎來至少24英寸（約60公分）的降雪，南部地區則面臨嚴寒與冰凍。

紐約市金融區（Financial District）在遭遇冬季風暴後，一名工人正在人行道上清理積雪。圖／取自東方IC

奪命意外頻傳！雪橇事故、鏟雪身亡

惡劣天氣已導致至少15人不幸喪生，多起悲劇與風暴直接相關。德州弗里斯科（Frisco）一名16歲少年駕駛吉普車（Jeep Wrangler）拖著雪橇行駛，雪橇上載有2名16歲少女，未料，雪橇失控撞上路緣石後猛烈撞擊樹木，導致1名少女傷重不治，另1名少女生命垂危。

長島也有一名退休紐約市警官麥戈文（Robert McGovern）在教堂鏟雪時不幸身亡；馬薩諸塞州一對夫婦在火車站停車場遭一輛正在倒車的私人公司除雪車撞倒，51歲的妻子傷重身亡，47歲的丈夫受傷送醫；此外，田納西州諾克斯維爾（Knoxville）1棵大樹被風雪吹倒砸中民宅，導致1家4口無家可歸。

基礎設施重創 電網瀕臨崩潰

風暴帶來的冰雪嚴重破壞電力設施，根據PowerOutage.us數據，全美斷電用戶一度超過95萬，截至25日晚間仍有超過84.7萬戶無電可用。為防止德州電網在極端低溫下崩潰，美國能源部已下令德州電力可靠性委員會（ERCOT），要求資料中心和其他高耗能設施啟用備用發電資源，以減輕電網負擔。

冬季風暴導致華盛頓特區數千航班停飛。圖／取自東方IC

交通與生活停擺

全美各地的學校與政府機關大多宣布週一停課、停班。交通方面，達美航空（Delta）總部所在的亞特蘭大及東北部樞紐受風暴影響，航班大亂；網路上更流傳長島鐵路（LIRR）車廂內飄雪的驚人畫面。外送平台DoorDash亦宣布，因天氣狀況太過危險，暫停紐約市的送餐服務至週一上午。

目前，川普已批准10幾個州的聯邦緊急災難聲明，隨著氣溫預計將比平均水平低10到40度，德州達拉斯、休士頓等南方城市恐將創下低溫紀錄，當局呼籲民眾做好最壞的準備。

全美各地的學校與政府機關大多宣布週一停課、停班，當局也呼籲民眾「做好最壞打算」。圖／取自東方IC



回到原文

更多鏡報報導

為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話