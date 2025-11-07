掃黃誤認身分鬧烏龍 小模遭攔查嚇壞、松山警致歉

松山員警昨日誤將無辜民眾誤認查緝對象，包圍車輛後要求下車盤查。（翻攝畫面）

台北市松山警方昨（6日）傍晚執行掃黃勤務時，誤將一名小模女乘客當作查緝對象，當街攔車盤查，女子事後於社群表示，突遭包圍、手機被拿走，過程令人驚恐，對此，警方澄清，因該女子外貌與目標特徵相似，執法過程仍符合規定，但對造成民眾困擾深表歉意。

員警昨日下午5時許執行掃黃案件時，在復興北路發現一輛可疑車輛，認為車內女子外貌與查緝對象特徵相似，於是上前攔查，結果最終發現誤認身分。

遭誤認的女子為Showgirl，也兼任活動主持，事後她發文指出，當時車輛行駛途中突遭警方包圍，被要求熄火下車接受盤查，甚至手機也被拿走，並開啟飛航模式，質疑警方作法是否合理。

對此，警方解釋，該女子與查緝對象衣著類似，當時釐清錯誤後，已隨即致歉，強調執法過程態度平和、未使用強制力，尚符合相關規定及比例原則，不過對於造成民眾困擾，深感抱歉。





