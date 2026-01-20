授信額度「上限」2500億美元 鄭麗君：分5期規劃、專款不超過百億

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美對等關稅拍板降至15%且不疊加，不過雙方將以「台灣模式」展開供應鏈合作，由台企自主投資2500億美元，而政府也將建立信保機制，支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度。對此，行政院副院長鄭麗君今（20）日表示，預計分五期規劃新保機制，實際所需保證專款約為62.5億至100億美元。

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」。（行政院提供）

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」。針對我方以「台灣模式」與美方展開供應鏈合作，鄭麗君說明，台灣企業自主投資2500億美元部分，這是訪查各個赴美投資的高科技產業後，未來的投資規劃，包含企業正在進行的投資計畫。

至於政府以信保機制支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度，鄭麗君解釋，雖然美國政府的貿易協議聯合事實清單（Fact Sheet）寫的是「at least」（至少），但 台美共同簽署的投資合作備忘錄（MOU）載明的是「up to」（上限）2500億美元，雙方未來會依據雙方已正式簽署的MOU執行。

鄭麗君提出，台灣的信保模式與日韓不同，並非由政府出資，政府僅扮演建立信保機制的角色，企業將依據過去產業成功的經驗自主投資，並由金融機構提供融資服務。

對於政府如何建立信保機制？鄭麗君說，未來會建立專案執行國家融資保證機制，以2500億融資額度的上限進行規劃，因高科技產業公司保證成數比中小企業略低，預估承保倍數將落在15至20倍區間，最終實際所需的保證專款約為62.5億至100億美元。

鄭麗君提及，MOU未載明年限，融資是視企業所需進行申請，並經過銀行授信審查，才會啟動信保機制，所以他們預計分五期規劃，目前還在研議中，但信保專款機制最高不會超過100億美元。而信保專款機制的來源，考慮由國發基金籌措，並邀請公股銀行、民間銀行共同參與。

