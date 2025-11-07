授意放寬總召任期限制替傅崐萁解套？ 鄭麗文：從頭到尾不曾介入黨團自主

國民黨團決議取消黨團總召任期限制的內規，黨主席鄭麗文澄清，從頭到尾不曾介入任何黨團內部的選舉，當然包括總召在內。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨立法院黨團今天（7日）上午決議解除黨團總召任期限制，讓原本「兩個會期、得連任一次」的內規，放寬成為「無限期」，形同替原定明年1月底任期屆滿的現任總召傅崐萁解套。對此，黨主席鄭麗文下午出席活動前受訪澄清，從頭到尾她不曾介入過任何黨團內部的選舉，當然也包括總召在內。先前有關立委林德福的新聞，完全是子虛烏有、不是事實。鄭麗文說她自己就出身於國民黨黨團，也擔任過黨團幹部，堅信國民黨向來都尊重黨團自主，因此今天黨團大會所作出的決議或內部的選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。

廣告 廣告

黨中央近來發佈一連串人事安排，不過其中部分人選外界十分陌生，例如很少人知道新任「新媒體部」主任王安國到底是誰？此外，也被質疑國民黨路線未來是否「重兩岸、輕國際」？鄭麗文對此回應表示，過去她和關心中華民國、關心國民黨的許多國安界或國際政治圈學者專家都非常熟悉；與馬英九執政時期的國安團隊也都非常熟悉，她接掌黨主席後都徵詢過他們的意見，最後決定讓董家瑜接任國際事務部主任，首先希望「老幹新枝」：有非常優秀的年輕團隊、又有資深的國安及國際事務專家願意從旁協助，所以「老幹新枝」一點都沒有問題。

鄭麗文說當她決定重用資深前輩的時候，大家就質疑「怎麼只看到老人」？重用年輕人時，大家又說年輕人是不是資歷不夠？強調她要借重資深黨員前輩的資歷、也要給年輕人有足以伸展發揮的舞台。鄭麗文說王安國是負責新媒體部的主任，過去在這方面投入很多，相信他的專業，也相信他能夠在這項職務上獲得充分的發揮。（張柏仲報導）