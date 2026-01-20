授獎十大伴手禮雙首獎業者 台中工策會規劃推地圖

（中央社記者蘇木春台中20日電）2026台中市十大伴手禮得獎名單日前揭曉，台中市工策會總幹事陳學聖今天為獲得雙首獎的業者授獎，他表示，未來規劃十大伴手禮台中地圖，呈現業者的故事，讓民眾看到亮點。

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單日前出爐，今年分為「糕餅烘焙」與「特色文創」2組別，共20家首獎。

工商發展投資策進會總幹事陳學聖今天前往獲得「糕餅烘焙」與「特色文創」雙首獎的梨子幸福事業集團授獎，他接受媒體聯訪時表示，十大伴手禮已經辦16屆，今年邁入第17屆，一定要推陳出新，讓更多人參與，品嚐台中好的伴手禮。

廣告 廣告

陳學聖表示，未來將把17屆得獎的品項，規劃十大伴手禮台中地圖，可以點選糕餅類、地圖分區，就可以找到歷屆得獎者，並呈現業者的故事，讓民眾了解台中的優秀禮品，都能夠看到亮點。

梨子幸福事業集團創辦人廖梨妃說，始終秉持「友善土地、用心食材」的理念，從原料選擇、研發到呈現方式，都以人與生活為中心，並使用在地食材，讓每件作品都帶著生活美感與情感溫度。

今年獲得首獎的店家，除有糕餅老店，也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊，從215家業者中脫穎而出。「糕餅烘焙組」獲獎者有拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

「特色文創組」獲獎者為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。（編輯：李錫璋）1150120