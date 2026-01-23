「掉下去就會死」：Netflix直播徒手攀爬台北101激起的好奇與批判

台灣的地標「台北101」即將迎來一場「極限直播」。

美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）計劃以徒手、無繩索的方式，僅靠自身體能攀上101層、高達508公尺的高度。

這場前所未有的都市徒手獨攀挑戰，將於台北時間1月24日早上9時，在串流平台Netflix全球直播。霍諾德在預告片中說「一旦掉下去，你就會死」。

這項挑戰吸引了全球目光，但也引發對過度「表演化」及模仿效應的質疑。另有學者對BBC中文分析，這反映出台灣社會「被看見」的渴望與焦慮。

這位攀岩家是誰？

霍諾德挑戰「Freerider」路線的過程被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），於2019年獲得奧斯卡獎。 [Getty Images]

40歲的霍諾德（Alex Honnold）生於美國加州首府沙加緬度（Sacramento），父母都是社區大學的教授。他5歲初次接觸攀岩，10歲就開始每週多次訓練。

他目前是世界上最著名的徒手攀岩（free solo climbing）者之一，最為人熟悉的是2017年的壯舉，是首位無繩攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）約900米高的花崗岩壁的人。

他當時挑戰號稱全球最難攀爬的「Freerider」路線，僅花四小時就完成，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo，中國大陸譯《徒手攀岩》），於2019年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，並在串流平台上吸引了數百萬觀眾。

霍諾德多年來過著廂型貨車生活，四處流浪攀岩。2020年結婚後，他與妻子育有兩名年幼女兒。他曾表示，「風險管理」一直是他的首要原則，有小孩前和有小孩後都不想死。

為何選擇台北101？

2004年12月25日，法國攀岩家羅貝爾（Alain Robert）在繩索輔助下攀登台北101 [AFP via Getty Images]

霍諾德再一次登上串流平台。不同的是：上次觀眾已知道他的攀爬平安落幕，這次則是現場直播，沒有人知道節目會以生或死去結束，而且場景不是在野外而是在台北鬧市。

他曾接受訪問曾指，本來最先勘察杜拜的哈里發塔，但因為表面很滑，難以駕馭。後來2013年為另一個節目勘察過台北101，發現抓握點和形狀都很適合攀登。

事實上，有「法國蜘蛛人」之稱的攀岩家羅貝爾（Alain Robert）早在2004年曾獲邀到台北101攀爬，但由於當時天氣不佳，主辦單位要求他全程使用繩索，最終用了四小時登頂。

這次，霍諾德獲得了「不用繩索」的破例許可。台北101董事長賈永婕透露，霍諾德曾寫信給她，表明自己家庭美滿、有一對女兒，非常注重安全，最終說服主辦單位開綠燈。

台北市政府文化局下轄的電影委員會花了半年籌備，協調超過26個單位、200多人支援。為配合活動和拍攝，101周邊的道路一連多日實施交通管制。

台灣國立體育大學體育研究所教授陳子軒對BBC中文表示，除了運動員本身的選擇，這次活動反映了台灣在特殊的國際情勢下，「想世界看見台灣」的集體渴望與焦慮，加上賈永婕接掌101後積極進行國際營銷。

「在都市做這件事，一定是需要政府多個部門的配合，杜拜沒有、其他城市沒有，一定是他們覺得風險比回報高，但台灣政府這麼歡迎，反映了民族主義情緒，希望宣傳台灣。」

台北101董事長賈永婕表示收到霍諾德的信件後才考慮放行，左圖為兩人合照，右圖是活動前夕眾人進行拜拜儀式祈求平安 [Facebook/賈永婕的跑跳人生]

攀爬101有多困難？

台北101於2004年落成，為全台最高建築，總高度508公尺（約1,667英呎），地上101層、地下5層，外牆呈竹節型，每八層樓為一節並稍微往外傾斜，每一節最上層有突出來的平台。

霍諾德接受Netflix Tudum訪問時表示，竹節的設計讓路線很像攀岩時的段落（pitch），「每次都要全力以赴攀爬近100英尺，然後短暫休息，這和傳統岩壁攀爬的節奏很像」。

台北101外牆呈竹節型 [Getty Images]

他指出，建築物比大自然的岩壁還要陡峭，「大部分岩壁其實並不是完全垂直，或不像這棟大樓這樣全程垂直」。他認為這次攀爬並沒有特別難的單一動作，真正的考驗在於耐力，「逐漸累積的疲勞比較難預期，我不知道到時候會有什麼感覺」。

他也在CNN Podcast中表示，台北101的金屬材質和窗戶構造很適合人的手去抓握，直言這次挑戰仍在其舒適圈內、「完全沒有接近我的極限」。

台灣戶外攀岩協會常務理事長陳震宇對BBC中文分析，攀爬大樓的主要特點，是建築物構造多數是重複一致的，意味著攀岩者要反覆使用同一組肌肉做相同動作，特定肌群很快疲憊，對肌耐力和心理素質的要求非常高。

「他爬Freerider的時候，有一整段pitch都是一樣的動作，其實比前面的單一高難度動作，是更困難、心理上更難克服的，不過他都輕鬆克服了。」

另一方面，都市有交通、人群等其他干擾因素，相比在野外攀岩複雜。但他相信以霍諾德過去展現的專注力，這都「不可能是問題」。

直播引發的爭議

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）將於台北時間1月24日上午9點開播 [Netflix]

徒手獨攀是一種攀岩的類型，攀岩者在沒有繩索、攀爬工具和安全保護下，僅憑自己的四肢在岩壁上施力，同時要在強大風速中平衡身體。一旦失手，會導致嚴重傷害甚至死亡。

霍諾德在Netflix直播的預告片說，恐懼一直都是攀岩的一部分。「不管你準備得多充分，有時候事情就是會發生。一旦掉下去，你就會死。」

直播將設有10秒的延遲，被認為是為了在發生意外時，製作團隊能及時切斷畫面。

台北101董事長賈永婕表示，這次攀爬活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，「整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高」。

至於Netflix支付給霍諾德的酬勞及節目製作成本，主辦方並未公開。

活動引發外界好奇，但也不乏批判聲音。學者陳子軒分析，這次直播風險高，萬一攀爬失敗等於直播死亡，但串流平台不像傳統電視台受廣播守則等法律約束，「不用考量會不會引起觀眾不安、高危模仿效應等操守問題」，也沒有限制播放時間。

他認為，直播對於台灣和台北101本身，也將是一場賭博。「本身希望藉此宣傳，但萬一失敗了，全世界對台灣的印象反而是他死了，是負面的效果。」

體育和娛樂的界線

霍諾德的挑戰是否過度「表演化」引起攀岩圈爭論 [Netflix]

這場極限挑戰，再度引起體育和娛樂界線的討論。

攀岩圈內的反應兩極，不少西方的攀岩者認為，攀爬台北101對攀岩本身不會帶來新的洞見，霍諾德的直播節目只是一個表演噱頭。

台灣攀岩圈的反應則較為熱烈，當地戶外攀岩協會的陳震宇表示，圈內人已相約在活動當天到台北101附近觀看盛事，大家都十分期待霍諾德的「表演」。

他表示，攀岩被「表演化」不是新鮮事，早在霍諾德《赤手登峰》紀錄片之前已經有此趨勢，且越來越普遍，外國不少攀岩者為了吸引更多人注意，刻意挑戰更艱難的環境。

他說這次特別之處，是首次在大樓上的徒手獨攀，無前例可循。「由於從來沒發生過，一般人都會先持著保留的態度，這可以理解——事實上，沒有人知道這有什麼意義，也難以預測會帶來什麼效應。」

陳震宇認為，萬一這次挑戰失敗了，將是表演化「太過頭」的案例；如果成功，雖可能引致模仿效應等負面影響，但也有可能提升台灣作為攀岩目的地的知名度，並鼓勵更多人接觸攀岩運動。