掉棒連夜雨／獨家！閃兵後人生遇低谷 陳柏霖遭掏空又丟主持棒

出道多年的陳柏霖，形象相當優質，拍戲、代言等工作接不完。

形象優質的陳柏霖近日接連捲入負面風波，去年10月爆出閃兵案，演藝事業全面停擺，連擔任董事長的「無敵影業」也疑遭友人掏空，財務傳出危機。本刊接獲爆料，指陳柏霖主持的大型旅行尋寶綜藝節目《出去一下What A Trip》第二季緊鑼密鼓籌備開拍，但他已被判出局，排除在主持人名單外。

在節目《出去一下What A Trip》第一季中，陳柏霖與黃宣聯手主持，集結i-dle葉舒華、許光漢、桂綸鎂、新田真劍佑、APO及MILE等人氣明星，在紐西蘭的壯麗風景中展開解謎、闖關、旅遊與文化交錯的大冒險，畫面如電影般精緻，節目播出後，備受好評，被稱讚為讓人感到溫暖與正能量的寶藏節目。

陳柏霖（右一）與YELLOW黃宣（左一）主持《出去一下What A Trip》，葉舒華（左二）及桂綸鎂（右二）都受邀參與錄製工作。

閃兵起訴 第二季消失

因首季反應熱烈，去年11月，製作單位宣布將與新加坡新傳媒合作，聯手打造第二季，一度傳出由陳柏霖與黃宣續接主持棒，因為兩人不照本宣科，強調不會特別討論接下來怎麼主持，而是導演一喊action就上，這種 freestyle的自然不造作，讓兩人再度合作備受期待。

但後來陳柏霖深陷閃兵案，遭檢方起訴求刑2年8個月，前途未明；據了解，《出去一下》製作單位目前已如火如荼展開第二季內容籌備，有消息指「不會再安排陳柏霖主持新的一季」，確定他已不在主持人名單上。

陳柏霖因捲入閃兵風波，讓他演藝事業至今全面停擺。

陳柏霖的人生原本順風順水，拍戲、代言接不完，直到去年10月閃兵風波後，人生才起了大變化，怎知屋漏偏逢連夜雨，此時他擔任董事長的境外公司「無敵影業」傳出遭友人掏空。原來陳柏霖鮮少過問公司財務，近期才意外發現帳目異常，但陷入財務危機一事，已遭陳柏霖經紀人嚴正否認。

與郭雪芙（右）合作拍攝的電視劇《不如海邊吹吹風》中，陳柏霖（左）飾演當紅演員捲入負面新聞風暴，工作全取消，和現實頗有呼應。（翻攝自陳柏霖IG）

歐洲喘息 沒帶未婚妻

不只如此，連帶終身大事也受牽連，去年5月，陳柏霖在紐西蘭皇后鎮以「雪地直升機」的浪漫方式，向相戀13年的女友庭瑄求婚成功，原訂要在去年底完成婚事，因閃兵案只能一切順延。當時他所預約的紐西蘭餐廳業者不知婚禮具體要延期到何時，還曾越洋打聽消息。據悉餐廳的預約至今也未取消。

陳柏霖（右）在金馬61頒獎典禮上，和李安（左）碰面，雙方互動熱絡。（翻攝自陳柏霖IG）

陳柏霖近期無公開活動，個人IG也停更在閃兵案發生前4天，至今都未更新，生活相當低調，但據了解，他日前飛往西班牙渡假，從沉重的壓力中稍稍喘息，至於未婚妻庭瑄是否同行？目擊者稱：「沒有看到。」

