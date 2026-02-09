掉棒連夜雨／綜藝天王瞎挺黃子佼 慘丟主持棒估虧600萬

曾國城為黃子佼Me Too事件緩頰卻遭到炎上。（翻攝自曾國城臉書）

陳柏霖深陷閃兵案，遭檢方起訴求刑2年8個月，演藝事業停擺，日前傳出原本由他主持的《出去一下》第二季，已如火如荼展開內容籌備，但有消息指「不會再安排陳柏霖主持新的一季」，確定從主持人名單上除名，對陳柏霖是一大重擊。

因發言不當而丟掉主持棒的曾國城，2025年3月時，他為陷入Me Too事件的黃子佼緩頰而被砲轟，加上爆出在節目上羞辱女來賓身材，遭到輿論撻伐，最終辭去主持長達12年的《一字千金》主持棒，重創其形象與演藝收入，保守估計損失超過600萬。

威廉爆出花錢偽造病歷逃兵役，丟了手上四個節目主持棒。（翻攝自威廉臉書）

威廉（廖亦崟）爆出涉嫌花錢偽造病歷逃兵，所主持的《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》和《效廉出發吧》等節目全部停工，他第4個外景節目《雙面威廉》也受影響，才錄一集就遭換角，以他的主持行情來算，4個節目算下來每個月少賺50萬。

何美與羅志祥合作《綜藝OK啦》，因收視率不理想，何美被換掉。（翻攝自何美臉書）

何美與羅志祥合作《綜藝OK啦》，原意搶攻週間九點檔，但播出三個月以來收視表現不盡理想，製作單位決定調整製播策略，換下原主持人何美，改由具備高話題度的林襄接手，對此製作單位也證實此事。

