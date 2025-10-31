掉漆! 警拿"300萬現金"誘捕車手遭劫 3匪落網1在逃

社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導

網友PO文，說昨天在民權東路三段目擊當街行搶，後來發現其實是5名便衣刑警設局埋伏要抓詐騙集團。沒想到，四名詐團成員有三人趁亂逃走，被害人帶來面交的300萬元現金也被劫走。而且至今還有1人在逃，三百萬現金也還沒追回。

身穿黑衣、黑褲的男子，埋伏在柱子後。見到人行道上突然衝出一名男子，頓時間，所有人衝上前把他團團包圍。只見下一秒，他突然把一袋黑色包包，往車道丟了出去。警方大聲怒吼，在壓制過程中，嫌犯的同夥，還拿出球棒攻擊。雖然這男子被壓在地上，動彈不得，但混亂中，三名同夥已經抓起裝著贓款的黑色包包，開車逃離現場。民視記者莊立誠：「當時雙方人馬爆發激烈衝突，一名男子被壓制在地，讓附近民眾一度以為是發生搶案。」目擊者：「外面好像有人在吵架，那時候就想說（衝突）好像滿嚴重的，我們就稍微偷看一下，發現怎麼有人一直被打，我們那時候以為類似是暴力討債。」目擊者一度還誤以為發生搶案，其實是警方埋伏追捕車手。台北市一名40多歲的被害人，誤信虛擬幣投資陷阱，陸續被騙走30萬元。週四下午大膽再拿出300萬現金，配合警方設局抓車手。只是出動了5名刑警埋伏面交，卻有三人趁亂逃走，甚至就連300萬也被搶走。

廣告 廣告

掉漆！警拿「300萬現金」誘捕車手 當街被劫走

台北市中山區員警誘捕失敗，300萬元現金當街遭車手搶走。（圖／翻攝畫面）

目擊者：「他被壓倒在地後就有被上銬，我們才發覺好像跟我們想像的，可能不太一樣有點像是在抓車手，因為那時候把他壓倒在地，那個刑警就一直在喊說，錢呢錢呢錢到哪裡去了。」當時3名嫌犯，開著這輛銀色自小客車，逃往新竹山區，警方還在車上，起獲一把空氣槍。雖然有侵占、妨害自由的林姓主嫌，跟兩名共犯陸續落網，但仍然有一名未成年嫌犯，帶著300萬元贓款，下落不明。警方誘捕，卻讓車手集團當街搶走三百萬元，目前全力追緝，要扳回顏面。

掉漆！警拿「300萬現金」誘捕車手 當街被劫走

台北市中山區員警誘捕失敗，300萬元現金當街遭車手搶走。（圖／翻攝畫面）

原文出處：掉漆！警拿「300萬現金」誘捕車手 當街被劫走

更多民視新聞報導

越南車手集團狂掃3千萬！雲林首見全外籍詐騙團

查獲養豬場餵飼廚餘 新北市府封鎖廚餘槽依法嚴懲

北市警誘捕車手遭攻擊！2男持棍棒痛毆搶300萬真鈔 警連夜逮2人

