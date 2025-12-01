「掉肌肉」比你想的早！ 醫界診斷共識變了：50歲就該篩檢肌少症 3

「掉肌肉」來得比你想像中的更早！亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲，領銜完成這份亞洲版診斷共識的台北市立關渡醫院（委託台北榮總經營）院長陳亮恭指出，這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。

該項新診斷共識，分析來自於亞洲國家的八個大型世代研究，近3萬5千名個案的長期追蹤結果。新的證據顯示，中年已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。

陳亮恭說，新版共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此規範與世界衛生組織（WHO）推動的「高齡整合照護」（ICOPE）框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

此外，陳亮恭強調，近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均有大範圍的相關，所以新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。

陳亮恭自2014年起便與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。這次亞洲版的診斷共識就刊登於《Nature Aging》。而《Nature》系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。

陳亮恭表示，這是首度將焦點從肌少症的疾病診斷轉向全生命週期的肌肉健康促進，為亞洲人口老化挑戰提供創新的解決方案。他說，肌少症是少數可由台灣引領定義疾病診斷與治療方案的疾病，展現台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位。

