掉進床鋪、衣櫃間縫隙!台中97歲翁送醫不治
〔記者陳建志／台中報導〕台中太平97歲田姓老翁，平時行動不便和兒子同住，今天早上兒子外出工作，老翁獨自在家，未料中午12點多，居家照服員拿午餐登門訪視，發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙、臉部朝下，已無呼吸心跳，立即報案，消防人員將他送醫急救，仍宣告不治，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。
台中市消防局今天中午12點多接獲民眾報案，表示太平區宜祥街有民眾需要救護，到場時發現97歲田姓老翁已經沒有呼吸心跳，立即將他送往長安醫院急救。
據了解，高齡97歲的田姓老翁，有心臟病、高血壓等慢性病，平時和兒子同住，因行動不便平時常會跌倒，不過沒有坐輪椅，今天早上兒子要上班時並沒有發現異狀，不過中午12點多居家照服員到家裡要送餐時，卻沒有看到老翁，四處尋找赫然發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙，臉部朝下已經沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，送醫急救仍不治。
因老翁沒有明顯外傷，家中也無外力侵入跡象，警方初步懷疑老翁不慎掉入床鋪和衣櫃間縫隙，無法自行脫困而窒息死亡，詳細死因須由檢察官相驗後釐清。
更多自由時報報導
獨家》隧道驚見「人形鬼影」差點摔車 基隆男拍照跑去找媽祖求解
獨家》美濃大峽谷案地主石麗君丈夫 檢調面前喝不明液體拒捕命危
謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦
世界大賽》大谷翔平續投7局出狀況！道奇牛棚放火 藍鳥扳平戰局
其他人也在看
台中「停車比吃飯貴」 市府設限！1小時破百要罰
台中停車費，向來被民眾批評，「全國知名的貴森森」，以勤美商區周邊為例，平均1小時都在100元，一中商圈附近停車場，每小時高達120元，民眾說，停車費比吃飯還要貴。引發民怨後，台中市交通局也出手整頓。 #台中停車費#貴森森#1小時破百東森新聞影音 ・ 17 小時前
文藝雅集連辦37年 李靜慧、王榮文等出席 (圖)
連續舉辦37年的「九九重陽．文藝雅集」活動29日在台北熱鬧舉行，文化部次長李靜慧（左起）、遠流出版創辦人王榮文、台灣文學發展基金會董事長封德屏、台北市文化局主任秘書李秉真等人出席向資深藝文前輩致意。中央社 ・ 12 小時前
「停車比吃飯還貴」 朱暖英籲中市府正視「停車越來越貴、繳費時間越來越短」問題
【民眾網諸葛志一台中報導】台中市區停車位嚴重不足，交通局推動鼓勵民間設置停車場政策，原意是為了解決停車難題，但 […]民眾日報 ・ 1 天前
近五年連江身障者生活環境更友善 調查指出教育交通醫療可近性顯著提升
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導 為了解身心障礙者的生活現況與需求，連江縣政府辦理「114年度連江縣身心障礙者生活狀況及福利需求調查」，調查結果指出，相較於109年，連江縣身障者在教育支持、外出交通與醫療服務可近性三大面向均有明顯提升，整體生活環境朝向更友善包容的方向發展。 回顧兩期調查結果，連江縣身障者的就學比例變動不大，但教育環境的支持與改善相當...匯流新聞網 ・ 22 小時前
哈瑪斯還人質遺體造假 以色列怒轟加薩20死
以哈脆弱的停火協議，再度在鮮血與灰燼中崩解。以色列方面宣稱軍隊又遭到哈瑪斯攻擊，並拍到哈瑪斯人員拖來一具遺體先埋起來，然後假裝成剛發現的人質遺體，騙過紅十字會人員，運往以色列，因此指稱哈瑪斯違反停火協議，當地時間10月29日凌晨，再度強力轟炸加薩多地，目前知道至少20人罹難，包括婦女與孩童。聯合國方面批評停火太脆弱，表示若沒有有效問責機制，來追究以色列與哈瑪斯的戰爭罪，就不會有穩固的停火。但美國與以色列皆非國際刑事法院ICC成員國，不受管轄，美國還宣稱這只是「一點小火光」，停火協議仍然有效。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
豬農跑3點半壓力大 陳駿季：農業金庫勿催繳利息 2天內提金融支持方案
台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情，為圍堵疫情，國內禁運禁宰令持續到11月6日中午12時，豬農須販售豬隻才有收入，面臨長達15天沒有收入，資金調度壓力龐大，農業部長陳駿季今（29日）表示，兩天內就會公告金融支持方案，也會請農業金庫勿催繳貸款豬農利息。自由時報 ・ 13 小時前
男童腳腫如「麵龜」 確診川崎病急救康復
[NOWnews今日新聞]台中一名2歲男童「和和」連日發燒不退，母親驚覺他手腳腫脹如「麵龜」、雙眼充血、嘴唇乾裂發紅，情緒焦躁異常，緊急就醫後竟確診為有猝死風險的急症「川崎病」。所幸醫師即時診斷並給予...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
郭育仁博士：高市選舉時對中強硬 執政後面對現實 承諾不參拜靖國神社 安倍執政時期 中日關係歷來最佳 川普要求日韓預付投資 高市努力溝通｜全球聊天室｜#鏡新聞
長期關注國際事務，國策研究院副院長郭育仁認為高市雖然被視為鷹派，但執政後會為現實狀況不得不妥協。至於高市能否繼承安倍的外交手腕，則有待後續觀察。川普到了日本，雙方相談甚歡。川普甚至說日本有任何需求，他都會全力支持。可是提高國防預算以及對美投資5500億美元，對日本來說是備感壓力。詳細內容請看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
報導「魯莽領導人」遭懲處 她曝中央社回函幫賴多1罪名
美《時代》雜誌日前刊登華府智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書，稱賴清德總統是「魯莽的領導人」，《中央社》原將該投書當新聞報導，後續修正錯誤並懲處記者、編輯及督導主管。民眾黨團主任陳智菡29日表示，黨團發函要求《中央社》說明後，《中央社》回函非但沒幫賴清德總統洗刷「reckless（魯莽）」惡名，反而還多安了「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名。中時新聞網 ・ 12 小時前
騙蓋關防！6軍團上尉眷地「租廠商」詐財千萬逃菲躲5年 一審重判15年
陸軍六軍團前上尉工程官李振育，利用職務之便偽造文件、冒名出租軍方土地及編列假工程案，詐取廠商款項逾新台幣1000萬元。桃園地方法院今（29日）依貪污治罪條例判處有期徒刑15年，並褫奪公權3年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍娛樂星聞 ・ 8 小時前
石垣牛、阿古豬一次滿足！沖繩燒肉名店超厚牛舌、內臟拼盤必點～
到日本就是要吃燒肉，尤其是和牛，在日本品嚐相對台灣來得划算又美味，距離台灣最近的沖繩，當然也不乏有許多可口的燒肉，就國際通來說有名的就有琉球の牛、燒肉本部牧場、肉の変態集団疾風燒肉等等，後來發現網友推薦的這家ぶち 久茂地店，距離入住的Y’s膠囊飯店 – 那霸國際通超近！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
北京│支持符合條件京津冀企業北交所上市
北京市地方金融管理局副局長李景祥29日在2025金融街論壇年會表示，支持符合條件的京津冀企業在北交所上市、新三板掛牌。截至10月29日收盤，北交所上市公司280家，新三板掛牌企業數量6,050家；其中京津冀上市公司34家，掛牌企業987家。中時財經即時 ・ 7 小時前
歌后淚別美聲天后！鄭怡悲慟透露坣娜「老公身旁離世」
美聲天后坣娜於10月16日因紅斑性狼瘡舊疾復發不幸病逝，享年59歲，消息在今天（29日）傳出後，同為歌后的鄭怡在社群平台上表達了懷念與不捨。中天新聞網 ・ 13 小時前
惡鄰綁匪藏狗洞3／男童死後才遭焚屍 法醫驗屍報告揭冤枉喪命真相
張增標綁走男童正值盛夏，白天氣溫超過36度，男童被困在狹小悶熱的行李廂，張增標沿著新北土城、板橋、樹林繞行，偶爾停車讓男童喝水。21日下午，張開車前往板橋途中，發現男童沒了動靜，停車察看，才赫然發現男童已死亡。儘管如此，張仍於下午4點多，在板橋府中街撥出最後一通勒贖電話，之後因為懷疑被警方跟監，才中斷聯繫。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
新台幣尾盤轉貶收30.63元 靜待「川習會」登場
「川習會」登場前，台股續創新高，但新台幣兌美元匯率受到美元走升、央行調節下，收盤前由升轉貶，最後收在30.63元、小貶0.4分，成交量放大至19.32億美元。台股今日再度發動攻勢，最後上漲345.63點，收在28294.74點，三大法人合計買超111.01億元。其中，外資又回頭買超71.88億元。自由時報 ・ 15 小時前
金管會頒發金融教育貢獻獎 表揚20家得獎機構
金融監督管理委員會(金管會)29日於臺北市政府青年局6樓國際會議廳舉辦「114年度金融教育貢獻獎頒獎典禮暨金融教育推廣研討會」，對推動金融教育卓有成效的機構頒獎表揚，共頒發最佳創新獎、最佳普惠獎、最佳薪傳獎、最佳成效獎、最佳協力獎及最佳投入獎等6大獎項。中時財經即時 ・ 10 小時前
泰王太后詩麗吉辭世！賴清德、卓榮泰悼唁 外交部：台泰交流密切
泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。外交部今（29日）表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民悼唁之意，外交部常務次長葛葆萱也在上午前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞，目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來我國將持續在「總合外交」下深化台泰關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台中市長盃排球賽沒雨天備案！ 小孩狂滑倒惹怒家長
台中市 / 綜合報導 台中市昨（28）日開始舉辦市長盃排球賽，從國小到高中，有不少小朋友參加，但是家長直擊，比賽當天下大雨，排球場地非常濕滑，主辦單位沒有準備雨天備案，讓選手們在濕滑的場地下接球，許多小朋友滑倒了好幾次，家長看了非常心疼，怒批主辦單位根本沒有注重孩子們的安全性。主辦單位坦承場地不安全，強調多數學校室內或風雨球場不願意外借，只能選在戶外球場舉辦，已經向家長跟選手們致歉。排球比賽開始，小朋友發球，紅色隊服的小朋友接球，但才剛把球傳給隊友，馬上因為地板太滑而滑倒，整場比賽孩子們因為下雨地坂濕滑不斷滑倒，一旁看比賽的家長越看越不捨，比賽小朋友說：「很滑，然後容易跌倒。」比賽小朋友家長說：「教練都會一直跟小孩說，寧願球接不到也不要跑，因為真的，稍微要去接球，腳跨出去就滑倒。」這是在台中市舉辦的市長盃排球賽，比賽地點選在戶外露天的中央公園球場，但昨（28）日當天現場雨勢不斷，主辦單位等雨停了就讓孩子們上場比賽，但結果就是，家長們看到孩子不斷在滑倒。比賽小朋友家長說：「就算稍微的濕滑，其實還是會造成他們滑倒，其實會造成他們危險的，我覺得主辦單位是沒有在注重，選手安全性的這個問題。」台中市體育總會排球委員會總幹事卓枝全說：「我們是有要求各場地，要把它刮乾再繼續比，也許有時候沒有刮的很好，這一點我們也跟他們致歉了。」家長質疑明明是下雨天，但主辦方為什麼不準備雨天備案，主辦單位解釋，多年來想借市區多數學校的室內或風雨球場並不容易，賽前已經多方協調，還是因為受場地數量跟學校授課借用限制影響沒辦法借到，坦承這次的確因為場地濕滑，沒有讓選手們有安全的比賽空間，幸好沒有小朋友因此受傷，但這麼濕滑的排球場，也讓不少家長對參賽孩子的安全相當憂心。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
淡海輕軌駕駛遭雷射光狂照3次！ 醫師：恐釀視覺暫留「看不見」
雷射光對眼睛的潛在危害引發關注！近期淡海輕軌已發生3起民眾以雷射光照射駕駛室事件，台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授解釋，雷射光速度快、能量強，直接照射到視網膜可能造成黃斑部灼傷，對駕駛更可能導致短暫失明，增加公共安全風險。醫師提醒切勿在公共場所隨意使用雷射筆，尤其不要直接對著他人眼睛照射，以免造成永久性視力損害。TVBS新聞網 ・ 13 小時前