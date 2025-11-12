「掉髮焦慮」比病痛更折磨！長髮美女勇剃光頭為癌友延續希望

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。

偏鄉癌友抗癌也不失美麗 假髮線上租借到府服務不間斷

有鑑於此，蔡麗娟副執行長表示，自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。

廣告 廣告

而假髮租借不只在基金會裡，亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，也有線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。

長髮研究生從在意外表到勇敢剃光頭 為癌友帶來力量

研究所學生蓓蓓過去因為愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，只為確認自己看起來「夠好看」，害怕任何瑕疵被看見。直到一次家教中，遇見學生的母親—一位正與癌症奮戰的病友。那位母親以堅強與微笑面對疾病，讓她深受感動，也萌生幫助癌友的念頭。於是，蓓蓓決定捐出頭髮，甚至勇敢剃光整顆頭，讓每一絲頭髮都能「物盡其用」。剃髮後雖曾被誤認為生病，但每當她說出「我是為癌友捐髮」時，總能收到鼓勵與尊敬的眼神。

蓓蓓笑著說：「我原以為剃光頭是放棄美麗，沒想到這過程讓我學會接納自己，發現真正的美是勇氣與善良。」她不只幫助了無數癌友重拾自信，也終於與長年的容貌焦慮和解，活得更自在、更充滿愛。

髮絲乘載希望！每年1000頂假髮守護癌友自尊

蔡麗娟副執行長進一步提到，每頂醫療級假髮，都需要5到8束健康髮絲，耗費3,500-4,500元成本，而基金會每年製作超過1000頂假髮，就是要幫助失去髮絲的癌友重新找回自信與尊嚴。對此，邀請民眾加入捐髮行動，亦歡迎捐款支持，讓愛心循環、希望延續。

【延伸閱讀】

一束髮絲一份心 百人捐髮為癌友點亮希望

捐髮傳愛！台灣第一三共攜手癌症希望基金會力挺癌友



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66751

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw