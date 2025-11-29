掉髮餘 100 根注意禿頭！飲食「3 多 2 避免」原則護髮健康
「頭髮是第二生命」這句話不只適用於女性，對常有禿頭問題的男性更是如此。35 歲王先生近來洗髮發現掉髮量增加，前額兩側的髮際線已明顯往後退，類似英文字母「M」的形狀，就醫後確診為第三期雄性禿。臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕提醒，當民眾洗髮時掉髮超過 30 根，或一天掉髮超過 100 根以上，且頭頂髮量明顯少於後腦部位，就應警覺有禿頭的可能。
雄性禿與遺傳、男性荷爾蒙有關，是最常見的落髮類型，主要發生在青春期後的男性，年紀越大盛行率越高。掉髮部位為額至頭頂的毛髮，嚴重程度從輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮（此區為永久髮），可分為一至七期，男性第三期開始即出現 M 型禿或圓形禿，第五期後永久髮上的頭皮逐漸禿光。
目前雄性禿治療包括口服藥物、生髮水等外用藥物、植髮手術、低能量雷射治療外，放鬆緊繃肌肉、提升肌膚彈性的美顏針也能派上用場。林在裕表示，中醫利用針細如髮的美顏針，以類似針灸、卻幾乎無疼痛感的方式，將針插在頭部穴位，協助疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，促進頭髮新生。
此外，林在裕建議，民眾應於每晚 11 點前就寢，讓頭髮有充足時間修復，遵從「3 多 2 避免」飲食原則，以保頭髮健康，否則一旦落髮，恐將砸大錢才能恢復「頭上第二生命」。
保髮 3 多 2 避免飲食原則
3 多：
多攝取魚、肉、蛋、奶、豆類等優質蛋白質，以補充頭髮的組成材料。
多攝取帶、海藻、紫菜等含碘食物，促進頭部新陳代謝率。
多攝取黑芝麻、芥菜、芹菜、菠菜等富含維生素 E 的食物，改善頭皮的血液循環。
2 避免：
避免菸、酒與蔥、薑、蒜、韭菜、花椒、辣椒等辛辣刺激物，否則將使頭皮血液循環變差。
避免肥肉、油炸食物，否則頭皮更加出油及流汗。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
諮詢醫師：臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕
