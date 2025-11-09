掌中戲語、娃娃說故事 花檢開啟傳統布袋戲校園巡演 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

花蓮地檢署攜手財團法人東海岸文教基金會舉辦「第九屆東海岸布袋戲巴士—《西遊記之智鬥金銀角》」校園巡演活動，日前舉辦「掌中戲語，娃娃說故事」校園巡迴演出記者會，將反毒、反詐、反霸凌的法治教育觀念融入生活中。

活動現場以童趣與教育兼具的方式呈現，並邀請花蓮地檢教保中心孩子們一同觀賞，由西田社布袋戲劇團特別帶來之反詐、反毒短篇布袋戲演出，藉由生動逗趣的掌中戲人物，模擬現今社會詐騙手法及新興毒品陷阱，提醒孩子們保持警覺、拒絕誘惑。

花蓮地檢署高人氣的反毒、反詐正義大使—人偶「阿花」也現身舞台，帶來精采的反毒戲劇與舞蹈宣導，以活潑的表演傳遞「遠離毒品、保護自己」的核心理念，寓教於樂，讓孩子們在歡笑聲中深植法治觀念。

花蓮高分檢檢察長洪培根表示，司法保護不僅止於案件偵辦，更應深植教育與預防觀念。以傳統藝術傳遞現代法治精神，正是推廣法治教育的創新嘗試。孩子們透過戲劇理解毒品、詐騙與霸凌的危險，能在潛移默化中建立正確的價值觀，這比任何課本上的說教都來得深刻。

檢察長陳佳秀則指出，花檢長期關注青少年犯罪防制與校園安全，特別與東海岸文教基金會合作，希望讓反毒、反詐、反霸凌成為孩子生活中可親近的學習語言。她說，今年校園巡演除了延續過往三大主題外，更加入「手機成癮」、「毒品氾濫」及「電子菸危害」等新興議題，讓戲劇教育與現實社會緊密結合，反映校園面臨的最新挑戰。

此次布袋戲巡演由「西田社傳統劇場」擔綱演出，結合傳統北管各家音樂與創新情節改編，藉《西遊記之智鬥金銀角》的故事，象徵面對誘惑與威脅時的勇氣與智慧。活動預計巡演六所國中小，直接受惠師生約逾1500人。

花檢表示，希望透過藝術融合法治教育，讓學生在輕鬆氛圍中學習辨識危險訊號，從被動聽講轉為主動思考，培養自我保護與助人意識。未來將持續透過文化、藝術與法治的結合，推動柔性司法，讓「預防犯罪」的種子深植於校園與社區，陪伴孩子們在正向價值的指引下健康成長，共同打造更安全友善的學習環境。

