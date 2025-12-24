掌中翻轉人生 毒海更生人重拾價值

為了傳承布袋戲傳統藝術，雲林縣舉辦雲林國際偶戲節-金掌獎比賽，今年邁入第19年。今年的最佳劇本編創獎，得獎作品叫轉念，創作者是更生人許家誠，他將年少染毒的故事寫成劇本，故事真實動人。他高中就接觸毒品，多次入獄，但家人不放棄他。他出獄後接下家裡的布袋戲團，經營得有聲有色，也投入公益，到育幼院，安養中心教布袋戲。布袋戲團員中還有當年的更生人同學，出獄後也來學習布袋戲，一起來為事業打拼。今年是他出獄十年，如今已為人父，為人師，生活充實幸福，心願是要幫助更多更生人，找回生命的價值。

導演 李京曄：「拉布幕 你就順順的拉就好，不要卡住就好 好。」

為了晚上的金掌獎比賽，下午就不斷地彩排。

偶師 許家誠：「總算出來了 等你很久了，來 現在有很多新貨(毒品)，要等你一起來賺大錢，誠阿 你總算出來了(出獄)，你不能去 不能去啦， 沒用啦 我就知道，牛牽到北京還是牛。」

團長許家誠，一人分飾13個角色，聲音表情精準切換。

偶師 許家誠：「誠啊 媽媽來啊 媽媽來啊，用女生的哭腔跟男生的哭腔去轉化，練了很久，練到隔壁都會敲牆壁。」

劇本寫的是自己的人生故事-轉念，年少染毒，多次入獄，傷透父母心。

偶師 許家誠：「我最邪惡的東西，吃藥過後會多糟糕，多不孝的事情，把它演出來的原因是，我想讓大家知道， 我就有辦法去面對自己了，沒有那個沒辦法面對的 。」

戲中經典的這一幕，下著大雨的午後，媽媽騎機車去監獄探視兒子，卻出了車禍。

偶師 許家誠：「叫她不要來 下雨天不要來，她說 會想兒子，所以我就是因為這句話，媽媽會想兒子這一句，讓我真的改變，才真正轉念。」

偶師 許家誠：「誠啊 媽媽知道你一定會悔改的，我等你回頭，誠啊 我的心頭肉。」

真實動人的演出，讓許家誠得到2025年雲林國際偶戲節，金掌獎最佳劇本編創獎。

偶師 許家誠：「媽我得獎了 掌聲鼓勵。」

出獄十年，他將家裡的事業布袋戲，經營得有聲有色，到各地演出，也對同為更生人的獄友，伸出援手。

團員 蔡利豐：「(他是)我的一面鏡子，他今天可以這樣子，我相信我以後也是會(成功)，就算沒有成功，可是真的過程 努力的過程很重要。」

更生保護會台中分會主委 廖學從：「有時候在復歸的過程當中，難免有一些挫折感，大家就是要有耐心一同努力，只要多盡一分愛心，更生人他一定會走出來。」

他盡自己所能回饋社會的幫助，義演已經破100場。

偶師 許家誠：「我用我的手藝，來回饋讓這些老人家 小朋友，讓他們感覺，有人會來這裡關心我，我們可以玩 我們也滿開心的。」

許家誠的媽媽：「天下父母是要去鼓勵孩子，不要為了一時糊塗就放棄他，孩子是有救的。」

偶師 許家誠：「6649就是這個號碼(受刑人編號)，所以這個號碼永遠記在我腦海中，我現在是許家誠，一個(布袋戲)團長的身分。」

揮別黑暗的過去，許家誠用十年時間，腳踏實地，找回人生的幸福。

